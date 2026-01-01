  2. রাজনীতি

নিরব হোসেনের পরিবারকে তারেক রহমানের সহানুভূতি

প্রকাশিত: ০৩:৩৭ এএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
নিরব হোসেনের মৃত্যুর খবর শুনে তার বাসায় যান বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সহ-সম্পাদক ডা. পারভেজ রেজা কাকন

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও প্রয়াত বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশ নিতে এসে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে ইন্তেকাল করেছেন জুলাই যুদ্ধাহত তাহসিন হোসেন নাহিয়ানের বাবা, বাউফলের নাজিরপুর নিবাসী নিরব হোসেন। পরে তার পরিবারের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা জানান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

নিরব হোসেনের মৃত্যুর খবর শুনে তাৎক্ষণিকভাবে তার মোহাম্মদপুর হাউজিং সোসাইটির বাসায় শোক জানাতে যান বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সহ-সম্পাদক ও ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব)-এর সহসভাপতি ডা. পারভেজ রেজা কাকন। এ সময় তিনি মরহুমের দুই ভাই মুসফিকুর রহমান ও বাহাদুরের সঙ্গে কথা বলেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা পৌঁছে দেন।

বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ড্যাবের সহ-সভাপতি ডা. এ কে এম মাসুদ আক্তার জিতু, সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. জাভেদ আহমেদ, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. সৈয়দ ইমতিয়াজ সাজিদ, আইন বিষয়ক সম্পাদক ডা. এম আর হাসান, ডা. রাসেল হোসেন, জোবায়েল আলম পাভেল ও রাকিব হোসেন।

