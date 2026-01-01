  2. রাজনীতি

নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের কাজে মনোনিবেশ করতে চান মাহফুজ আলম

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:০৫ এএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
মাহফুজ আলম/ফাইল ছবি

নতুন বছরে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত ও দায়-দরদের সমাজ গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করতে চান বলে মন্তব্য করেছেন অন্তরবর্তীকালীন সরকারের সাবেক উপদেষ্টা মাহফুজ আলম।

বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত ১২টার পর নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে তিনি এ কথা লেখেন।

ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন, সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। গত বছরের সব ভুল ও তিক্ততা শুধরে এ বছরে নতুন করে সম্পর্ক ও রাজনীতি গড়ে তোলার বছর।

তিনি আরও লেখেন, সরকারে থাকার কারণে জুলাইয়ের ছাত্র-জনতার জন্য কিছু কাজ করা সত্ত্বেও জুলাইয়ের পর ছাত্র-জনতার সাঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ হয়নি। এ বছর সারা বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার সঙ্গে মিশতে চাই। নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত ও দায়-দরদের সমাজ গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করতে চাই। আল্লাহ ভরসা।

