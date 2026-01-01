  2. রাজনীতি

খালেদা জিয়ার আসনে বিকল্পরাই বিএনপির প্রার্থী: সালাহউদ্দিন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪২ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ের সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ/ছবি: সংগৃহীত

সদ্যপ্রয়াত বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার তিনটি আসনে বিকল্পরাই আগামী সংসদ নির্বাচনে দলের প্রার্থী হবেন বলে জানিয়েছেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।

বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) রাজধানীর গুলশানে চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ তথ্য জানান তিনি।

সালাহউদ্দিন আহমদ জানান, খালেদা জিয়ার মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে যাওয়ার কারণে এই তিন আসনের জন্য আগে থেকে মনোনীত বিকল্প প্রার্থীরাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

উল্লেখ্য, খালেদা জিয়া আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেনী-১, বগুড়া-৭ ও দিনাজপুর-৩ আসন থেকে দলের প্রার্থী হওয়ার কথা ছিল। তার অসুস্থতার কারণে এই তিন আসনে বিকল্প প্রার্থী মনোনয়ন পেয়েছিলেন। এর মধ্যে ফেনী-১ আসনে রফিকুল আলম মজনু, বগুড়া-৭ আসনে মোরশেদ আলম এবং দিনাজপুর-৩ আসনে সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন।

নির্বাচন স্থগিত হওয়ার সম্ভাবনা বা দলের প্রার্থীর বিষয়ে সালাহউদ্দিন বলেন, আইনের দিক থেকে খালেদা জিয়ার মনোনয়নপত্র স্বাভাবিকভাবেই বাতিল হবে। যেহেতু বিকল্প প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বৈধ হবে, তাই তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। নির্বাচন স্থগিত বা বাতিলের কোনো আইনি সুযোগ নেই।

দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মানসিক অবস্থার বিষয়ে তিনি বলেন, তারেক রহমান একজন রাজনৈতিক নেতা। জাতির স্বার্থে তাকে শক্ত মনোবল ধরে রাখতে হবে, এ ক্ষেত্রে কোনো বিকল্প নেই। যত শোকই থাকুক, তাকে দৃঢ় থাকতে হবে।

কেএইচ/এমএমকে/এমএস

