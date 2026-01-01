বিস্ফোরক ইনিংসের পর লিটনকে ধন্যবাদ জানালেন শামীম
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে গত নভেম্বরে টি-টোয়েন্টি সিরিজ থেকে বাদ পড়েন শামীম হোসেন পাটোয়ারী। তার বাদ পড়া নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্বয়ং টাইগার অধিনায়ক লিটন কুমার দাস। ওই সিরিজের শেষ ম্যাচেই দলে ফেরেন শামীম। বৃহস্পতিবার বিপিএলে ঢাকা ক্যাপিটালসের জার্সিতে ৪৩ বলে ৮১ রানের ইনিংস খেলার পর আবারও লিটনকে মনে করলেন শামীম, জানালেন কৃতজ্ঞতা।
বৃহস্পতিবার সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিপিএলের ম্যাচে সিলেট টাইটান্সের বিপক্ষে ৬ রানে হারে ঢাকা ক্যাপিটালস। ঢাকার বাকি ব্যাটাররা ব্যর্থ হলেও শামীম একাই লড়াই করেন। শেষ বল পর্যন্ত টেনে নিয়ে যান ম্যাচ। যদিও শেষ পর্যন্ত ঢাকাকে জেতাতে পারেননি, তবে খেলেছেন বিপিএল ইতিহাসের অন্যতম সেরা ইনিংস।
বিপিএলের আগে ব্যাট হাতে দুঃসময় পার করছিলেন শামীম। জাতীয় দলের জার্সিতে ৭ ইনিংসের ৫টিতেই আউট হন এক অংকে। এরপর আয়ারল্যান্ড সিরিজে তাকে বাদ দেন নির্বাচকরা। তখন শামীমের পক্ষ নিয়ে নির্বাচকদের বিপক্ষে ক্ষোভ ঝাড়েন লিটন।
বৃহস্পতিবার বিপিএলের ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে লিটনকে ধন্যবাদ জানান শামীম। তিনি বলেন, ‘অবশ্যই আমি লিটন ভাইকে ধন্যবাদ দিব। উনি আমাকে আমার উপর অনেক ট্রাস্ট রাখছে। কারণ তার আগে আমি ম্যাচ উইনিং নকও খেলেছি।’
একটা ক্রিকেটারের খারাপ সময়ে অধিনায়ক ব্যাকআপ দিলে রানে ফেরা সহজ হয় বলে মনে করেন শামীম। তিনি বলেন, ‘একটা প্লেয়ারের দুই-তিনটা ম্যাচ খারাপ হতেই পারে। এটা কোনো ব্যাপার না। আবার যদি একটু ব্যাকআপ দেয়, সাপোর্ট দেয়, ভালো সাপোর্ট দেয়, অবশ্যই ভালোভাবে কামব্যাক করা যায় ইজিলি।’
খারাপ সময়ে কী চিন্তা করেন? প্রশ্নে শামীম বলেন, ‘অবশ্যই আমি ওরকম চিন্তা করি নাই। আমি আমি আমার ফোকাসে ছিলাম। আমি প্র্যাকটিস করছি। আমি আমার মতো করে ছিলাম, যেটা দরকার ছিল আমার ওইটাই আমি করছি।’
বৃহস্পতিবারের ৮১ রান শামীমের ক্যারিয়ার সেরা। এই ইনিংসে হাঁকিয়েছেন ৮ চার ও ৩ ছক্কা। কয়েকদিন পরই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করা হবে। এই ইনিংস কি তাকে স্কোয়াডে থাকতে কিছুটা এগিয়েই দিলো? শামীমের কথা, ‘ওইটা নিয়ে চিন্তা করি না। আমি এখন একটা ভালো টুর্নামেন্ট খেলতেছি, আমার ফোকাস এখানে। আমি চাই এখানে ভালো করতে। বিশ্বকাপের স্কোয়াডে যদি চান্স পাই, ভালো একটা প্রিপারেশন হবে আমার জন্য।’
এসকেডি/এমএমআর