  2. রাজনীতি

বিএনপির কার্যালয়ে শোক বইয়ে সই করলেন শিবির সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৪৪ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি নুরুল ইসলাম সাদ্দাম।

বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) রাতে গুলশানে বিএনপির কার্যালয়ে শোক বইয়েও সই করেন শিবির সভাপতি।

এসময়ে ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক ও ডাকসু ভিপি সাদিক কায়েম, কেন্দ্রীয় ব্যবসায় শিক্ষা সম্পাদক গোলাম জাকারিয়াসহ ছাত্রশিবির ও ডাকসুর বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

আরএএস/এমআইএইচএস

