শাহবাগ ও আশপাশের ব্যানার-ফেস্টুন অপসারণ করছে ছাত্রদল
তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও খালেদা জিয়ার প্রয়ান উপলক্ষে লাগানো ব্যানার ও ফেস্টুন অপসারণ শুরু করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশনায় শাহবাগ এলাকার সব ব্যানার ও ফেস্টুন অপসারণ করছেন শাহবাগ থানা ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।
শুক্রবার (২ জানুয়ারি) দুপুরে শাহবাগ থানার সামনে থেকে ব্যানার খুলে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব।
এ সময় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস, কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাজু আহমেদ, শাহবাগ থানার সদস্যসচিব শাকিল হোসেন সাদ্দামসহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
আরও পড়ুন
আগামীর বাংলাদেশ হবে ‘রেইনবো নেশন’: আমীর খসরু
নির্বাচনি ট্রেনে বিএনপির ১০ নারী প্রার্থী, জামায়াতের কত?
এসময় ছাত্রদলের শীর্ষ নেতারা বলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সবসময় পরিচ্ছন্ন ঢাকা প্রত্যাশা করে। তারই অংশ হিসেবে আমরা তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন ও খালেদা জিয়ার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে লাগানো সব পোস্টার সরিয়ে ফেলছি।
কর্মসূচিতে সার্বিক সহযোগিতা করেন শাহবাগ থানা ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। এ বিষয়ে শাখা ছাত্রদলের সদস্যসচিব শাকিল হোসেন সাদ্দাম বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের নির্দেশনায় আমরা এই কার্যক্রম শুরু করেছি। শাহবাগ থানা এলাকায় যত ব্যানার-ফেস্টুন আছে, আমরা সব আজকের মধ্যেই খুলে ফেলবো।
এমএইচএ/কেএসআর/এএসএম