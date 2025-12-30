গুলশান ও নয়াপল্টনে কালো পতাকা, দলীয় পতাকা অর্ধনমিত

গুলশান ও নয়াপল্টনে কালো পতাকা, দলীয় পতাকা অর্ধনমিত
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) থেকে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে। এসময়ে দেশজুড়ে সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠান জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখবে।
রাষ্ট্রীয় শোক পালনের পাশাপাশি বিএনপি নিজস্বভাবে দলীয় শোক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কর্মসূচির অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ দেশের সব জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দলীয় কার্যালয়ে সাত দিনের জন্য কালো পতাকা উত্তোলন এবং দলীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে।
এরই মধ্যে মঙ্গলবার দুপুর থেকে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয় এবং নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। পাশাপাশি জাতীয় ও দলীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছে।
বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে রাজনৈতিক অঙ্গনে শোকের আবহ বিরাজ করছে। দল-মত নির্বিশেষে বিভিন্ন মহল থেকে গভীর শোক ও সমবেদনা জানানো হচ্ছে।
কেএইচ/এমআইএইচএস/এমএস