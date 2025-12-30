নেপালের প্রধানমন্ত্রী

খালেদা জিয়া আজীবন জনসেবার এক অনন্য উত্তরাধিকার রেখে গেছেন

প্রকাশিত: ০৪:০২ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও নেপালের প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) দেওয়া এক শোকবার্তায় নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপি চেয়ারপারসন এবং বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে আমি গভীর শোকাহত। নেপাল সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে আমি তার পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

শোকবার্তায় সুশীলা কার্কি আরও বলেন, খালেদা জিয়া আজীবন জনসেবার এক অনন্য উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। তার দৃঢ় নেতৃত্ব বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় এক ঐতিহাসিক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

নেপাল-বাংলাদেশ সম্পর্কের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, নেপালের একজন প্রকৃত বন্ধু হিসেবে নেপাল-বাংলাদেশ সম্পর্ক জোরদারে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তার বিদেহী আত্মা চিরশান্তিতে থাকুক।

দীর্ঘদিন ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন খালেদা জিয়া। আজ মঙ্গলবার ভোর ৬টায় তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

