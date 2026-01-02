  2. রাজনীতি

খালেদা জিয়া ঐক্যের প্রতীক: আমানউল্লাহ আমান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১০ পিএম, ০২ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমানউল্লাহ আমান/ ফাইল ছবি

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির সদ্য প্রয়াত চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন নব্বইয়ের ডাকসু ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের নেতারা। এ সময় খালেদা জিয়াকে ঐক্যের প্রতীক হিসেবে আখ্যা দেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমানউল্লাহ আমান।

শুক্রবার (২ জানুয়ারি) দুপুর ১২টায় নব্বইয়ের সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের আহ্বায়ক ও বিএনপি নেতা আমানউল্লাহ আমানের নেতত্বে তারা খালেদা জিয়ার কবরে ফাতেহা পাঠ ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন- ছাত্র ঐক্যের নেতাদের মধ্যে হাবিবুর রহমান হাবিব, জহির উদ্দিন স্বপন, খায়রুল কবির খোকন, নাজিম উদ্দিন আলম, খন্দকার লুৎফর রহমান, নাজমুল হক প্রধান, মীর সরাফত আলী সপু প্রমুখ।

পরে আমানউল্লাহ আমান বলেন, নব্বইয়ের সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের নেতারা আজ আপসহীন নেত্রী খালেদা জিয়াকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি। তার কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছি। তার রুহের মাগফিরাত কামনা করে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করেছি।

তিনি বলেন, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে খালেদা জিয়ার যে আন্তরিকতা সেটা আজ ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। ১৬ বছর শেখ হাসিনার ফ্যাসিস্ট সরকার তার বিরুদ্ধে মামলা দিয়েছে, প্রহসনের বিচারে তাকে জেলে পাঠিয়েছে, জেলে নির্যাতন করা হয়েছে, ন্যূনতম চিকিৎসা তাকে দেওয়া হয়নি। তাকে স্লো পয়েজনিংয়ের মাধ্যমে হত্যার অপচেষ্টা করা হয়েছিল। এসব নির্যাতনের দায় আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনা কখনো এড়াতে পারবেন না। অবশ্যই শেখ হাসিনাকে জবাব দিতে হবে।

বিএনপির এ নেতা বলেন, আজকে কী প্রমাণ হয়েছে? তার জানাজায় লাখ লাখ মানুষের উপস্থিতি এটাই প্রমাণ করে খালেদা জিয়া ছিলেন ঐক্যের প্রতীক, গণতন্ত্রের প্রতীক। তিনি ছিলেন স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী।

