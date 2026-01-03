তাসনিম জারার মনোনয়ন বাতিল

তাসনিম জারার মনোনয়ন বাতিল
ঢাকা-৯ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ডা. তাসনিম জারার মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। শনিবার (৩ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা তার মনোনয়ন বাতিল ঘোষণা করেছেন।
পরে সাংবাদিকদের তাসনিম জারা বলেন, দুজন ভোটারের তথ্যের কারণে এমনটি করা হয়েছে। কারণ তারা জানতেন না যে তারা ঢাকা-৯ আসনের ভোটার নন এবং ইসি তথ্য জানার কোনো উপায় রাখেনি। তবে তিনি আপিল করবেন।
হলফনামার তথ্য থেকে জানা যায়, ডা. তাসনিম জারা পেশায় একজন চিকিৎসক। চাকরি থেকে তার বার্ষিক আয় ৭ লাখ ১৩ হাজার ৩৩৩ টাকা। এছাড়া দেশের বাইরে তার আয় রয়েছে ৩ হাজার ২০০ ব্রিটিশ পাউন্ড। তিনি আয়কর হিসেবে পরিশোধ করেছেন ৩৪ হাজার ৫৭ টাকা।
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে সদ্য পদত্যাগ করা ডা. তাসনিম জারা আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৯ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এজন্য নির্বাচন কমিশনের (ইসি) শর্ত অনুযায়ী, তিনি পাঁচ হাজার ভোটারের স্বাক্ষরসহ মনোনয়নপত্র জমা দেন
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর)।
গত শনিবার এনসিপি থেকে পদত্যাগ করেন দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা। ওইদিন সন্ধ্যায় ফেসবুক পোস্টে তিনি জানান, কোনো নির্দিষ্ট দল বা জোটের প্রার্থী হিসেবে নয়, স্বতন্ত্রপ্রার্থী হিসেবে ঢাকা-৯ থেকে নির্বাচনে অংশ নেবেন তিনি।
