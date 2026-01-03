  2. রাজনীতি

তারেক রহমানের প্রেস সচিব

কল্যাণ রাষ্ট্রের জন্য জনগণের কাছে দায়বদ্ধ সরকার প্রয়োজন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৮ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সদ্য নিযুক্ত প্রেস সচিব সালেহ শিবলী/ছবি: জাগো নিউজ

মানবিক ও কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের কাছে দায়বদ্ধ সরকার প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সদ্য নিযুক্ত প্রেস সচিব সালেহ শিবলী।

শনিবার (৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে উপস্থিত সাংবাদিকদের সামনে নতুন দায়িত্ব পাওয়া নিয়ে নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে শিবলী এই মন্তব্য করেন। এ সময় বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান উপস্থিত ছিলেন।

সালেহ শিবলী বলেন, আমি নতুন দায়িত্ব পেয়েছি। বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী, স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান একটি গণতান্ত্রিক, মানবিক ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা করেছেন। এই ধরনের একটি দেশ, রাষ্ট্র, সরকার, সমাজ গঠনের জন্য জনগণের ভোটে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ একটি সরকার প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।

তিনি আরও বলেন, একটি জবাবদিহিমূলক ও গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য পূর্ব শর্ত হচ্ছে—একটি দায়িত্বশীল, গণতান্ত্রিক ও স্বাধীন গণমাধ্যম। আমরা যদি বাংলাদেশকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে নিতে চাই, জনগণের আশা-ভাষা সব বুঝে যদি দেশকে একটি নির্দিষ্ট গন্তব্যে নিতে চাই, স্বনির্ভর বাংলাদেশে পরিণত করতে চাই—তাহলে বাংলাদেশের জন্য দায়িত্বশীল স্বাধীন সংবাদমাধ্যম দরকার। আমরা সেজন্য কাজটা করবো দল থেকে। দলের হয়ে, জনগণের পক্ষ থেকে সংবাদপত্রের সঙ্গে যেভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা দরকার, আমি সে কাজটাই সুন্দরভাবে করতে চাই। এজন্য সবার সহযোগিতা দরকার।

