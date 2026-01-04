পুলিশি আমলাতন্ত্র ছাত্র-জনতার বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে: রিফাত রশিদ

পুলিশি আমলাতন্ত্র ছাত্র-জনতার বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে: রিফাত রশিদ
পুলিশি আমলাতন্ত্র ছাত্র-জনতার বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি রিফাত রশিদ।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) রাতে সংগঠনের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে তার এ সংক্রান্ত বক্তব্য তুলে ধরা হয়। এতে তিনি এ মন্তব্য করেন।
রিফাত রশিদ বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন হবিগঞ্জ শাখার সদস্যসচিব মাহাদীকে ‘পুলিশ লীগ’ কতৃক গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। স্বরাষ্ট্র, আইন উপদেষ্টাকে কল দেওয়ার পরেও তাদের পাওয়া যায়নি। আইজিপিকে কল দেওয়ার পর তার কথাবার্তার টোন সন্তোষজনক না। হবিগঞ্জের এসপির ভাষ্য হলো মাহাদীকে এখনই ‘পুলিশ লীগ’ হত্যা মামলায় অ্যারেস্ট দেখানো হবে না। আপাতত অন্যান্য মামলায় গ্রেফতার দেখানো হবে। সেলুকাস।
আরও পড়ুন
জুলাই অভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার কর্মকাণ্ডের দায়মুক্তি দাবি
গ্রেফতার বৈষম্যবিরোধী নেতা মাহাদীর জামিন শুনানি রোববার
তিনি বলেন, আনঅফিসিয়াল সূত্রে পুলিশের মধ্য থেকে জানানো হয়েছে যে, পুলিশের ইন্টার্নাল প্রেসারের পরেই মাহাদীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অর্থাৎ পুরো পুলিশি আমলাতন্ত্র ছাত্র-জনতার বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে। জুলাইয়ের ছাত্র-জনতার প্রতি ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে নির্বাচনকালীন সহিংসতাকারী ট্যাগ দিয়ে সিরিজ গ্রেফতারের পরিকল্পনাও করা হচ্ছে বলে জানতে পেরেছি।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি আরও বলেন, আমরা স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিচ্ছি, এক ঘণ্টার মধ্যে মাহাদী হাসানকে মুক্তি দিতে হবে। অন্যথায় দেশজুড়ে কঠোর কর্মসূচির ঘোষণা আসছে। ড. ইউনূস, ইন্টেরিম আর পুলিশ লীগের ঘোষণাপত্র আর ইনডেমনিটি ইনডেমনিটি খেলার আমরা শেষ দেখে ছাড়বো।
এনএস/কেএসআর