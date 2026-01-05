বিএনপির ওপর ব্যবসায়ীদের আস্থা আছে: আমীর খসরু

বিএনপির ওপর ব্যবসায়ীদের আস্থা আছে: আমীর খসরু
ব্যবসাবান্ধব দল হিসেবে বিএনপির ওপর ব্যবসায়ীদের আস্থা আছে বলে মনে করেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।
তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যত ধরনের সংস্কার হয়েছে, তার প্রায় সবই বিএনপির শাসনামলেই হয়েছে। এ কারণে ব্যবসায়ীরা মনে করছেন, আগামী দিনে বিএনপি ক্ষমতায় এলে এসব সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম হবে।
রোববার (৪ জানুয়ারি) রাতে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি। এর আগে দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী ও শিল্প উদ্যোক্তাদের সঙ্গে দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টার বৈঠক করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
বৈঠকের বিষয়ে আমীর খসরু বলেন, বৈঠকে ব্যবসায়ীরা তাদের সমস্যাগুলো বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সামনে তুলে ধরেন। তারা আশা প্রকাশ করেন, জনগণের ভোটে যদি বিএনপি সরকার গঠন করতে পারে এবং তারেক রহমান দায়িত্বে আসেন- তাহলে এসব সমস্যার সমাধান হবে। ব্যবসায়ীরা বিশেষভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যয় কমানোর ওপর গুরুত্ব দেন। তাদের মতে, ব্যাংকের উচ্চ সুদের হার এবং বিভিন্ন নীতিগত সমস্যার কারণে ব্যবসার খরচ বেড়ে যাচ্ছে। এর ফলে বাড়তি মূল্য দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে, যা শেষ পর্যন্ত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলছে।
তিনি বলেন, একদিকে এসব প্রতিকূল অবস্থার কারণে ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা ঠিকভাবে চালাতে পারছেন না। অন্যদিকে বিনিয়োগও বাড়াতে পারছেন না। দেশীয় ব্যবসায়ীরা যদি বিনিয়োগ করতে না পারেন, তাহলে বিদেশিরা কীভাবে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করবে- সে প্রশ্নও বৈঠকে উঠে এসেছে।
বৈঠকে তারেক রহমান দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবসায়ীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন বলে জানান আমীর খসরু। তিনি বলেন, তারেক রহমান শুধু সমস্যাগুলোর সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেননি, বরং প্রতিটি সমস্যার কী ধরনের সমাধান হতে পারে, সে বিষয়ে ব্যবসায়ীদের মতামত জানতে চেয়েছেন। পাশাপাশি তিনি নিজেও যেগুলোকে বাস্তবসম্মত ও প্রয়োজনীয় মনে করেছেন, সেগুলো তুলে ধরেছেন।
বিএনপির এ নেতা বলেন, ব্যবসায়ীরা প্রত্যাশা করছেন- জনগণের ভোটে বিএনপি ক্ষমতায় এলে এসব সমস্যার সমাধান হবে। এ বিষয়ে তারেক রহমান তাদের আশ্বস্ত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, সমস্যার সমাধানের পথ নিয়ে বিএনপির ভেতরে এরই মধ্যে আলোচনা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব নীতিমালা কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে, সে বিষয়েও তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন।
আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর মতে, ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিএনপির প্রতি একটি বড় ধরনের আস্থা রয়েছে। কারণ, বিএনপি একটি ব্যবসাবান্ধব দল। দলটির শাসনামলে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ হয়েছে, সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও রপ্তানি বেড়েছে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার ঘটেছে। এ কারণেই ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশা অনেক বেশি।
‘বৈঠকে তারেক রহমান বলেন, আমি জানি ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশা অনেক। অতীতে বিএনপি যেভাবে কাজ করেছে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে তার চেয়েও বড় পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। বড় ধরনের সংস্কার, ডিরেগুলেশন ও লিবারালাইজেশনের দরকার আছে। এসব বাস্তবায়নের জন্য বিএনপি এরই মধ্যে নীতিমালায় প্রস্তুতি নিয়েছে এবং ক্ষমতায় এলে সেগুলো বাস্তবায়ন করা হবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেছেন।’
আমীর খসরু আরও জানান, বৈঠক শেষে তার মনে হয়েছে ব্যবসায়ীরা সন্তুষ্ট। কারণ, তাদের অভিজ্ঞতায় বিএনপির সময় শেয়ারবাজারে বড় ধরনের পতন হয়নি, ব্যাংক লুটপাট হয়নি, টাকা পাচার হয়নি। বরং বিএনপির শাসনামলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও কর্মসংস্থান সবচেয়ে বেশি হয়েছে।
দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী ও শিল্প উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে আয়োজিত এ সভায় বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন ও শিল্পগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
