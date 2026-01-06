গাজী আতাউর
কিছু ব্যক্তির ভিআইপি প্রটোকল ভোটে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরিতে বাধা
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান অভিযোগ করে বলেছেন, কিছু রাজনৈতিক দল বিশেষ সুবিধা পাচ্ছে এবং তাদের প্রধানরা ভিভিআইপি প্রটোকল ভোগ করছেন। এটি একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরির পথে বড় বাধা।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।
গাজী আতাউর রহমান বলেন, আমাদের প্রার্থীদের মধ্যে একজনের মাত্র এক হাজার টাকার কম বিদ্যুৎ বিল বাকি থাকায় তার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। আরেকজনের ক্ষেত্রে ব্যাংকে নতুন অ্যাকাউন্ট খুলে স্টেটমেন্ট দিলেও শুধু ওপেনিং ডেট উল্লেখ না থাকায় সেটি গ্রহণ করা হয়নি। সাত-আট জায়গায় সইয়ের মধ্যে এক-দুই জায়গায় ভুলবশত সই না থাকা বা ছোটখাটো ক্লারিক্যাল মিস্টেকের কারণেও অনেকের মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে।
তিনি বলেন, ঋণখেলাফি, তথ্য গোপন বা মামলার মতো গুরুতর ও যৌক্তিক কারণ থাকলে বাতিল করা মানা যায়। কিন্তু যেসব বিষয় সমাধানযোগ্য বা সংশোধনযোগ্য, সেগুলো নিয়ে অতীতে ছাড় দেওয়া হলেও এবার কড়াকড়ি করা হয়েছে। এর ফলে প্রার্থীরা ইমেজ সংকটে পড়ছেন এবং হয়রানির শিকার হচ্ছেন।
নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে গাজী আতাউর রহমান বলেন, কিছু প্রার্থীর ক্ষেত্রে এসব ছোটখাটো ত্রুটি ক্ষমা করা হলেও আমাদের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দেওয়া হয়নি। এটি স্পষ্ট বৈষম্য। ২৮ শতাংশের বেশি প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়া ভোটারদের মধ্যেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।
নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের ওপর জোর দিয়ে মাওলানা গাজী আতাউর বলেন, এখনো পর্যন্ত লুট হওয়া সব অস্ত্র উদ্ধার হয়নি। কমিশন আমাদের জানিয়েছে ৭০ শতাংশের মতো উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু এখনো অনেক অবৈধ অস্ত্র রয়ে গেছে। নির্বাচনের আগে অস্ত্র উদ্ধারের যে গতি থাকা উচিত, এবার আমরা তার চেয়ে কিছুটা কম লক্ষ্য করছি।
