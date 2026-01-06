  2. রাজনীতি

জাতীয় পার্টিকে ভোটে অযোগ্য ঘোষণার দাবি বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩৪ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
জাতীয় পার্টিকে ভোটে অযোগ্য ঘোষণার দাবি বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের
নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত ও জাতীয় পার্টিকে অযোগ্য ঘোষণার দাবি জানিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দপ্তর সম্পাদক শাহাদাত হোসেনের সই করা এক বার্তায় এ দাবি জানানো হয়।

এতে বলা হয়, আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, সম্প্রতি আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের মনোনয়ন যাচাই-বাছাইকে কেন্দ্র করে পক্ষপাতিত্বের নানান অভিযোগ উঠেছে। একই সঙ্গে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের হেনস্তার ঘটনাও ঘটেছে। বিশেষত, মানিকগঞ্জ-৩ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী আতাউর রহমানকে হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে। পাশাপাশি কিছু আসনে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মনোনয়ন যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ রয়েছে। এমনকি মাঠ প্রশাসনেরও কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো কোনো দলের পক্ষে কাজ করার অভিযোগ রয়েছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে গভীর উদ্বেগ ও শঙ্কা প্রকাশ করছে।

আরও পড়ুন
প্রার্থিতা ফিরে পেতে ইসিতে আরও ১২২ জনের আপিল
নির্বাচনে সন্ত্রাসীদের কদর বাড়ে, তবে অপকর্ম করে কেউ পার পাবে না

বার্তায় আরও বলা হয়, চব্বিশের জুলাই ছাত্র-জনতার রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা যে ফ্যাসিবাদমুক্ত নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি, তার অন্যতম আকাঙ্ক্ষা সংস্কার ও বিচারের পাশাপাশি ফ্যাসিস্ট আওয়ামী ও তার দোসর ছাড়া বাকি সব দলের অংশগ্রহণে নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন। মনে রাখতে হবে, বিগত ফ্যাসিবাদী আমলের দেড় দশকে ডামি নির্বাচনের কারণে ছাত্র-শ্রমিক-জনতা ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু জুলাই আমাদের সামনে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে যেমন সংস্কারের সুবর্ণ সুযোগ করে দিয়েছে, তেমনই ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকারও ফিরিয়ে দিয়েছে। এটি বজায় রাখা যেমন অভ্যুত্থানপন্থি সব রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব, তেমনই তা বাস্তবায়নে সহস্রাধিক শহীদ ও আহতদের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা অন্তর্বর্তী সরকার এবং সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কমিশনকেও কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। তাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সরকার ও নির্বাচন কমিশনের প্রতি নির্বাচনে সবার জন্য ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ নিশ্চিত করার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

এতে বলা হয়, আমরা আরও লক্ষ্য করেছি যে, কোনো কোনো আসনে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী দোসর কিংবা জুলাই হত্যাকাণ্ডের আসামিদের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। একই সঙ্গে ডামি নির্বাচনের সঙ্গী ও আওয়ামী সহযোগী জাতীয় পার্টিকেও নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং জুলাইয়ের স্পিরিট পরিপন্থি। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন মনে করে, জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করানোর মধ্য দিয়ে মূলত ফ্যাসিস্ট ও গণহত্যাকারী নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন আওয়ামী লীগকে ধাপে ধাপে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনার পথ তৈরি করা হচ্ছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সরকার ও নির্বাচন কমিশনের কাছে ফ্যাসিবাদী নির্বাচনকে বৈধতা দানকারী জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণার দাবি জানিয়েছে।

এনএস/কেএসআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।