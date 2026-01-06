দেশের উন্নয়নে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতা চেয়েছেন তারেক রহমান

  2. রাজনীতি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫৫ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
দেশের উন্নয়নে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতা চেয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

সোমবার (৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে তারেক রহমানের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) নির্বাচনি পর্যবেক্ষক দলের বৈঠক হয়। বৈঠকটি চলে সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট থেকে ৭টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত।

বৈঠক শেষে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান সাংবাদিকদের বৈঠকের বিষয়ে ব্রিফ করেন।

নজরুল ইসলাম খান বলেন, বিএনপি আসন্ন নির্বাচনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেবে। নির্বাচনের পর বাংলাদেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতা চেয়েছেন তারেক রহমান।

নজরুল ইসলাম খান আরও বলেন, এবারের নির্বাচনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বড় সংখ্যক পর্যবেক্ষক পাঠানোর সিদ্ধান্ত নির্বাচন প্রক্রিয়ার গ্রহণযোগ্যতা ও গুরুত্বকে তুলে ধরে।

বৈঠকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষে নেতৃত্ব দেন ইউরোপীয় এক্সটার্নাল অ্যাকশন সার্ভিসের (ইইএএস) এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর বিষয়ক ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর পাওলা পামপালোনি। তার সঙ্গে ছিলেন দক্ষিণ এশিয়া বিভাগ–সংক্রান্ত ডেপুটি হেড অব ডিভিশন মনিকা বাইলাইতে, ইইএএসের লিগ্যাল অ্যাডভাইজার স্পাক রাসতিয়াস্লাভ এবং ঢাকায় নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার।

বিএনপির পক্ষে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ইসমাইল জবিউল্লাহ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির।

