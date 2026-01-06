তারেক রহমানের সঙ্গে ক্যান্টনমেন্ট থানা বিএনপির মতবিনিময়

তারেক রহমানের সঙ্গে ক্যান্টনমেন্ট থানা বিএনপির মতবিনিময়
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন ঢাকা-১৭ আসনের আওতাধীন ক্যান্টনমেন্ট থানা বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতারা।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বেলা আড়াইটা থেকে বিকেল ৪টা ১০ মিনিট পর্যন্ত গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ক্যান্টনমেন্ট থানা বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের প্রায় ৫০ থেকে ৬০ জন নেতাকর্মী অংশ নেন।
সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা-১৭ আসনের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী আব্দুস সালাম, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ডা. ফরহাদ হালিম ডোনার, জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক সুলতানা আহমেদ, যুবদলের সভাপতি আব্দুল মোনায়েম মুন্না, ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির এবং ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মোস্তাফিজুর রহমান সেগুন।
কেএইচ/এমএমকে