তারেক রহমানের সঙ্গে ক্যান্টনমেন্ট থানা বিএনপির মতবিনিময়

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৪৫ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে তারেক রহমানের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন ক্যান্টনমেন্ট থানা বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতারা/ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন ঢাকা-১৭ আসনের আওতাধীন ক্যান্টনমেন্ট থানা বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতারা।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বেলা আড়াইটা থেকে বিকেল ৪টা ১০ মিনিট পর্যন্ত গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ক্যান্টনমেন্ট থানা বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের প্রায় ৫০ থেকে ৬০ জন নেতাকর্মী অংশ নেন।

সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা-১৭ আসনের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী আব্দুস সালাম, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ডা. ফরহাদ হালিম ডোনার, জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক সুলতানা আহমেদ, যুবদলের সভাপতি আব্দুল মোনায়েম মুন্না, ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির এবং ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মোস্তাফিজুর রহমান সেগুন।

