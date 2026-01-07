হাদির খুনে রাষ্ট্রযন্ত্র জড়িত, কাগুজে চার্জশিট মানি না: জাবের
ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের বলেছেন, শহীদ শরিফ ওসমান হাদির খুনের সঙ্গে পুরো রাষ্ট্রযন্ত্র জড়িত। যেই কাগজে তাদের নাম নেই, সেই কাগুজে চার্জশিট (অভিযোগপত্র) আমরা মানি না।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) রাত ৮টার দিকে মার্চ ফর ইনসাফ কর্মসূচি শেষে রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে দেওয়া সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
আব্দুল্লাহ আল জাবের বলেন, শহীদ ওসমান হাদি বলেছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হবে। তিনি বলেছেন, সীমান্তে যদি একটা লাশ ঝুলে থাকে পার্শ্ববর্তী দেশের তিনটা লাশ ঝুলে থাকতে হবে। তিনি আমাদের লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য বলেছেন।
ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য সচিব আরও বলেন, শত্রুর সঙ্গে কখনো সুশীল কথা দিয়ে মোকাবিলা করা যাবে না। কুকুরের সঙ্গে লড়তে হবে মুগুর দিয়ে। যদি কেউ সুশীলতা দেখাতে আসে, আমরা মানবো না।
জাবের বলেন, আমরা দেখছি, শহীদ ওসমান হাদির খুনের ব্যাপারে আপনারা (সরকার) কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারেননি। এই সুশীলরাই বাংলার স্বাধীনতা দিল্লির কাছে বিকিয়ে দিয়েছে।
তিনি আরও বলেন, এই সরকার যদি শহীদ ওসমান হাদি হত্যার বিচার করতে না পারে তাহলে সরকারের পরিণতি কি হবে আমরা জানি না। তার ব্যবস্থা নেবে জনগণ। জনগণ রক্ত দেবে আর আপনারা সুশীলগিরি করবেন তা হবে না।
আব্দুল্লাহ আল জাবের বলেন, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার কাছে জানতে চাই, শহীদ ওসমান হাদির হত্যার ঘটনায় কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন।
তিনি বলেন, আমরা আগামীকাল (বুধবার, ৭ জানুয়ারি) কর্মসূচি ঘোষণা করবো। কর্মসূচিতে সুশীলতা চলবে না। এমনও কর্মসূচি আসতে পারে যে—স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা, আইন উপদেষ্টাকে পদত্যাগ না করিয়ে আমরা এই স্থান ত্যাগ করবো না।
ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য সচিব জাবের বলেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) বলেছেন, ওসমান হাদি হত্যা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এই কমিশন দিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না। তিনি (সিইসি) এসে জনগণের সামনে ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত আমরা ইসির বিরুদ্ধে কর্মসূচি ঘোষণা করবো।
এনএস/এমএমকে