খালেদা জিয়ার সমাধিতে ইউট্যাবের শ্রদ্ধা

খালেদা জিয়ার সমাধিতে ইউট্যাবের শ্রদ্ধা
বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও দলের চেয়ারপারসন সদ্যপ্রয়াত বেগম খালেদা জিয়ার সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ইউট্যাব)।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) সকাল ৯টার দিকে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের জিয়া উদ্যানে তাদের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান তারা।
ইউট্যাবের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ওবায়দুর রহমান বলেন, বাংলাদেশের গণতন্ত্রের মাতা, দেশের তিনবারের প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় ঐক্যের প্রতীক, আপসহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আমাদেরকে ছেড়ে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়েছেন। সেই ক্ষতি আমাদের পূরণ হবার নয়। তার জীবদ্দশায় তিনি স্বামী হারিয়েছেন। সন্তান হারিয়েছেন। ঘরবাড়ি হারিয়েছেন। দীর্ঘদিন চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তার ডাক্তাররা একাধিকবার বলেছিলেন যে দেশের বাইরে উন্নত চিকিৎসার না করা হলে তার জীবন বিপন্ন হবে। তবুও তিনি বাংলাদেশের বাইরে কোথাও যাননি।
তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের বাইরে তার এক ইঞ্চি জমি নাই। এক ইঞ্চি মাটিও নাই। এদেশের মানুষ আমার সন্তান। এই দেশের মাটি আমার জায়গা। এরকম দেশপ্রেমিক একজন নেত্রী চলে যাওয়া বাংলাদেশের জন্য অনেক ক্ষতি যা কখনো পূরণ হওয়ার নয়।
তিনি আরও বলেন, এদেশের গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের জন্য দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য তিনি লড়াই করেছেন। আপসহীন নেত্রী হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছেন। তিনি স্বৈরাচার এরশাদের কাছ থেকে গণতন্ত্র রক্ষা করেছেন ও এমনকি শেখ হাসিনা কেউ হারিয়েছেন। তিনি একই সঙ্গে দুটি সফলতা এনে দিয়েছেন বাংলাদেশের।
জনগণের কাছে তিনি এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছেন যা অকল্পনীয় উল্লেখ করে অধ্যাপক ওবায়দুর রহমান বলেন, তিনি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত দেখে যেতে পারলেন না। আমরা তার জন্য দোয়া করি তিনি যেন জান্নাতবাসী হোন। আশা করি তার স্বপ্ন বাংলাদেশের বাস্তবায়ন হবে। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আর ফ্যাসিবাদের উত্থান হবে না।
এসময় ইউট্যাবের মহাসচিব মোর্শেদ হাসান খান বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শে একটা শিক্ষক সংগঠন থাকা উচিত মনে করে ২০১২ সালে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার নিজে হাতে আমাদের এই সংগঠনটি করে দিয়েছিলেন। সেই থেকেই ইউট্যাবের যাত্রা শুরু।
তিনি বলেন, আমরা তার নেতৃত্বে দেশের বড় বড় আন্দোলনে তার পাশে ছিলাম। তিনি গণতন্ত্রের জন্য শেষ পর্যন্ত আন্দোলন করে গিয়েছেন। তার কারণেই আমরা গণতন্ত্র অর্জন করার পথে। সামনে নির্বাচন। আমরা চাই সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিজয়ী হয়ে দেশকে পরিচালনার সুযোগ পায়।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি নুরুল ইসলাম, লুৎফর রহমান, কুড়িগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি রাশিদুল ইসলাম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি কামরুল ইসলাম, পাবনা বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. এস এম আব্দুল্লাহ আউয়ালসহ ইউট্যাবের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।
