মোসাব্বির হত্যা বিচ্ছিন্ন ঘটনা: সালাহউদ্দিন

প্রকাশিত: ০৪:০২ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ/ফাইল ছবি

দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত ঢাকা মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান মোসাব্বিরের হত্যাকাণ্ডকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। তবে তিনি শঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, পতিত ফ্যাসিবাদী শক্তি দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন সালাহউদ্দিন আহমদ।

তিনি বলেন, এ ধরনের বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটলেও তা আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে কোনো প্রভাব ফেলবে না। বিএনপি মনে করে, দেশের সব রাজনৈতিক দলই নির্বাচনি প্রক্রিয়ার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং শেষ পর্যন্ত একটি সফল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, এ বিষয়ে কারও কোনো অভিযোগ থাকলে তা নির্বাচন কমিশনের কাছে জানানো যেতে পারে।

