আমীর খসরু
খালেদা জিয়া মৃত্যুর আগ পর্যন্ত স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে পুরো জাতি গভীরভাবে শোকাহত। তিনি আপসহীন গণতন্ত্রের প্রতীক। মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত তিনি স্বৈরাচার ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে কোনো আপস না করে লড়াই করে গেছেন।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) দুপুরে চট্টগ্রাম নগরের হালিশহর কলসি দিঘীরপাড় এলাকার জাফর আলী মালুম মসজিদে খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় আয়োজিত দোয়া, মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।
আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বিএনপি খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে। তিনি নেতাকর্মীদের সাহস জুগিয়েছেন, আপসহীন রাজনীতির শিক্ষা দিয়েছেন। চাইলে তিনি সরকারের কাছ থেকে নানা সুযোগ-সুবিধা কিংবা চিকিৎসা নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। আপসহীন অবস্থান থেকেই তিনি শেষ দিন পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে গেছেন।
তিনি আরও বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান গণতন্ত্রের যে মশাল খালেদা জিয়ার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তিনি তা তারেক রহমানের হাতে অর্পণ করে গেছেন। সেই মশাল নিয়েই তারেক রহমান সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন। ভবিষ্যতে দেশ কীভাবে পরিচালিত হবে, সে বিষয়ে তিনি স্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছেন বলেও মন্তব্য করেন বিএনপির এই নেতা।
আলোচনায় আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী আরও বলেন, আগামী দিনে রাষ্ট্রক্ষমতার সুফল কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। ক্ষমতার প্রকৃত মালিক হবে জনগণ। রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের স্বার্থই সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাবে।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এম এ আজিজ, মহানগর বিএনপির সদস্য হাজী হানিফ সওদাগর, বিএনপি নেতা হাজী কামাল উদ্দিন, মোহাম্মদ সেলিম, হাজী সালাউদ্দিন, হাজী জমির উদ্দিন, মাহবুব আলম বাচ্চু, হাজী হোসেন, আজম উদ্দিন, হাজী মোহাম্মদ জাহেদসহ বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।
