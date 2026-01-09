মনোনয়ন ফিরে পেতে তাসনিম জারার আপিল শুনানি শনিবার

মনোনয়ন ফিরে পেতে তাসনিম জারার আপিল শুনানি শনিবার
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তার মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ঢাকা-৯ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ডা. তাসনিম জারার করা আপিলের শুনানি আগামী শনিবার (১০ জানুয়ারি) অনুষ্ঠিত হবে।
শুনানির প্রথম দিনেই ডা. তাসনিম জারার আপিল আবেদনটি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এ সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অন্যান্য কমিশনার উপস্থিত থাকবেন।
এদিকে, শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) মনোনয়নপত্র বাতিল ও বৈধতার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করার সময়সীমা শেষ হয়েছে। আগামী ১০ থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত আপিলের বিরুদ্ধে শুনানি চলবে।
এর আগে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে গিয়ে ডা. তাসনিম জারা মনোনয়নপত্র বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল আবেদন জমা দেন। এ সময় সঙ্গে তার আইনজীবী আরমান হোসেনসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।
আপিল আবেদন জমা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তাসনিম জারা। তিনি বলেন, ‘আমি ঢাকা-৯ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলাম। সেটি আপাতত গৃহীত হয়নি। সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করেছি।’
গত ২৭ ডিসেম্বর এনসিপি থেকে পদত্যাগ করেন দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা। ওইদিন সন্ধ্যায় ফেসবুক পোস্টে তিনি জানান, কোনো নির্দিষ্ট দল বা জোটের প্রার্থী হিসেবে নয়, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ঢাকা-৯ থেকে নির্বাচনে অংশ নেবেন তিনি।
