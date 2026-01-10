ফুটবল প্রতীকে ভোট করতে চান তাসনিম জারা
ফুটবল প্রতীক নিয়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান ঢাকা-৯ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ডা. তাসনিম জারা।
শনিবার (১০ জানুয়ারি) নির্বাচন কমিশনে অনুষ্ঠিত আপিল শুনানি শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। এদিন আপিল শুনানিতে তার মনোনয়ন বৈধ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
তাসনিম জারা বলেন, আমাদের আপিল মঞ্জুর হয়েছে। ঢাকা-৯ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আমি মনোনয়ন নিয়েছিলাম। আমার প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। গত এক সপ্তাহে অন্যরকম একটা অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে গিয়েছি। দেশে-বিদেশে সবাই অনেক শুভ কামনা জানিয়েছেন, অনেক দোয়া করেছেন। রাস্তায় যখন মানুষের সঙ্গে কথা বলছিলাম, অনেকেই হতাশা প্রকাশ করেছেন, কষ্ট পেয়েছেন; বলেছেন দোয়া করছেন। তাদের সবাইকে ধন্যবাদ।
আরও পড়ুন
আপিলে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন তাসনিম জারা
সবার জনসমর্থনে আগামী নির্বাচনে লড়াই করার কথা জানিয়ে জারা বলেন, এখন মার্কার (প্রতীক) জন্য আবেদন করতে পারবো। আমাদের পছন্দ ফুটবল মার্কা। আমরা সেটা নিয়ে আবেদন করবো। তারপর নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত থাকবে।
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে পদত্যাগ করা ডা. তাসনিম জারা আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৯ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
এর আগে গত ৩ জানুয়ারি ঢাকা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা তাসনিম জারার মনোনয়ন বাতিল ঘোষণা করেন। এরপর তিনি তার মনোনয়ন বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করেন।
এসএম/ইএ/এএসএম