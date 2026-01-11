  2. রাজনীতি

জিয়া ও খালেদার সমাধিতে সাইফুল হকের শ্রদ্ধা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩৭ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান সাইফুল হক

প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও প্রয়াত বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ঢাকা-১২ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক।

রোববার (১১ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৩টায় তিনি রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে জিয়া উদ্যানে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে প্রয়াত দুই নেতার রুহের শান্তি কামনায় ফাতেহা পাঠ ও দোয়া করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন তেজগাঁও থানা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত যুগ্ম আহ্বায়ক মিরাজ উদ্দিন হায়দার আরজু, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক কবির হোসেন, শেরেবাংলা নগর থানা ২৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক কাউন্সিলর আনোয়ারুজ্জামান আনোয়ার এবং ২৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি নুরুল হক নুরসহ দলীয় নেতাকর্মীরা।

