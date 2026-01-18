  2. রাজনীতি

নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে নাহিদ-নাসীরুদ্দীনকে শোকজ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৩২ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
নাহিদ ইসলাম ও মুহাম্মাদ নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী/ফাইল ছবি

নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ঢাকা-১১ আসনের প্রার্থী নাহিদ ইসলাম ও ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী মুহাম্মাদ নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হয়েছে।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার ও রিটার্নিং কর্মকর্তা শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী এ নোটিশ দেন।

নাহিদ ইসলামকে দেওয়া নোটিশে বলা হয়, ‘আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ঢাকা-১১ আসনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আপনার নিজের বিশাল আকৃতির রঙিন ছবি ও ঢাকা-১১ উল্লেখপূর্বক “দেশ সংস্কারের গণভোট, হ্যাঁ এর পক্ষে থাকুন” স্লোগান-সম্বলিত বিলবোর্ড রিটার্নিং অফিসারের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, যা জাতীয় সংসদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালার পরিপন্থি।’

‘সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫-এর বিধি ১৮ অনুযায়ী “কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা তৎকর্তৃক মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের ৩ (তিন) সপ্তাহ সময়ের পূর্বে কোনো প্রকার নির্বাচনি প্রচার শুরু করতে পারিবেন না।” আগামী ১৯ জানুয়ারি সাড়ে ৯টার মধ্যে সমস্ত বিলবোর্ড অপসারণের জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো,’ যোগ করা হয় নোটিশে।

একই সঙ্গে নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে নাহিদ ইসলামের বিরুদ্ধে কেন আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে না সে বিষয়ে সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বেলা ১১টার মধ্যে তিনি নিজে বা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত হয়ে লিখিত জবাব রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে জমা দেওয়ার জন্য নোটিশে অনুরোধ করা হয়।

অন্যদিকে, নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে দেওয়া নোটিশে বলা হয়, ‘আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ঢাকা-৮ আসনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আপনার নিজের বিশাল আকৃতির রঙিন ছবি ও “ঢাকা-৮ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী” এবং “গণভোটকে হ্যাঁ বলি” স্লোগান-সম্বলিত বিলবোর্ড রিটার্নিং অফিসারের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, যা জাতীয় সংসদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালার পরিপন্থি।’

নাহিদ ইসলামের নোটিশের মতো এই চিঠিতেও নির্বাচনি প্রচার শুরুর সময়ের বিষয়টি উল্লেখ করে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে ১৯ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ৯টার মধ্যে সব বিলবোর্ড অপসারণের জন্য অনুরোধ করা হয়। একই সঙ্গে, নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে তার বিরুদ্ধে কেন আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে না সে বিষয়ে একইদিন বেলা ১১টার মধ্যে তিনি নিজে বা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত হয়ে লিখিত জবাব রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে জমা দিতে বলা হয়।

নির্বাচনি তফসিল অনুযায়ী, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ভোটগ্রহণ করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

এমওএস/একিউএফ

