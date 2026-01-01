নাহিদ-নাসীরুদ্দীনকে শোকজ বিধিবহির্ভূত, দাবি এনসিপির
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম এবং মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরউদ্দীন পাটোয়ারীকে রিটার্নিং কর্মকর্তা বিধিবহির্ভূতভাবে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দিয়েছেন বলে দাবি করেছে দলটি।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) রাতে এনসিপির নির্বাচনি মিডিয়া উপ-কমিটির প্রধান মাহাবুব আলম এক বার্তায় এ দাবি করেন।
বার্তায় নোটিশের বিষয়ে বলা হয়, ‘দেশ সংস্কারের গণভোট, হ্যাঁ এর পক্ষে থাকুন’ সম্বলিত ব্যানারের কথা জানানো হয়েছে। যেটি নাহিদ ইসলাম ও নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর শাপলাকলি প্রতীকে ভোট দেওয়ার কোনো প্রচারণা ছিল না। গণভোটের প্রচারের জন্য যেসব বিধিমালা রয়েছে তা কোনোভাবেই লঙ্ঘিত হয়নি। তাছাড়া নির্বাচনি আচরণ বিধিমালার কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি।
রোববার ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার ও রিটার্নিং কর্মকর্তা শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে ঢাকা-১১ আসনের প্রার্থী নাহিদ ইসলাম ও ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেন। তাদের বিরুদ্ধে কেন আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে না সে বিষয়ে সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বেলা ১১টার মধ্যে তাদের নিজেদের বা প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত হয়ে লিখিত জবাব রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে জমা দিতে নোটিশে অনুরোধ করা হয়েছে।
এনএস/একিউএফ