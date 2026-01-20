১৯৬ আসনে জাতীয় পার্টির চূড়ান্ত প্রার্থী যারা

১৯৬ আসনে জাতীয় পার্টির চূড়ান্ত প্রার্থী যারা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এখন পর্যন্ত ১৯৬ জন বৈধ প্রার্থী পেয়েছে জাতীয় পার্টি (জাপা)। আরও দুজন প্রার্থীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তারা যুক্ত হলে মোট প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়াবে ১৯৮ জনে। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) রাজধানীর গুলশানে গ্র্যান্ড প্যালেস হোটেলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান জাপার মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী।
সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে কয়েকজন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল হলেও সেগুলোর বিরুদ্ধে আপিল করা হয়। আপিলে প্রায় সব মনোনয়নই পুনর্বহাল হয়। কয়েকটি বিষয়ে হাইকোর্টে গেলে সেখান থেকেও জাতীয় পার্টির পক্ষে রায় আসে। এর ফলে বর্তমানে দলটির ১৯৬ জন প্রার্থী বৈধতা পেয়েছেন।
বিভাগভিত্তিক প্রার্থী সংখ্যার বিষয়ে শামীম হায়দার পাটোয়ারী জানান, ঢাকা বিভাগে ৫১ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৩৪ জন, রাজশাহী বিভাগে ২৩ জন, খুলনা বিভাগে ২৪ জন, রংপুর বিভাগে ৩০ জন, সিলেট বিভাগে ১১ জন, বরিশাল বিভাগে ১১ জন এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ১২ জন। সব মিলিয়ে মোট ১৯৬ জন প্রার্থী রয়েছে। দুজনের মনোনয়ন এখনো পেন্ডিং রয়েছে। এরপর তিনি বিভাগ ও আসনভিত্তিক জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের নাম পড়ে শোনা।
সংবাদ সম্মেলনে জাপা মহাসচিব আরও বলেন, জাতীয় পার্টি একটি ইনক্লুসিভ প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে। এ তালিকায় নারী প্রার্থী, বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধি এবং একজন খ্রিস্টান প্রার্থীও রয়েছেন। বর্তমানে তালিকায় ছয়জন নারী প্রার্থী আছেন।
শামীম হায়দার পাটোয়ারী আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, যদি একটি ফেয়ার প্রসেসে সুষ্ঠু ও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন হয়, তাহলে আমাদের অনেক প্রার্থী বিজয়ী হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।
সংবাদ সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে তিনি জানান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ আসনের প্রার্থী কামরুল ইসলামের নাম অনিচ্ছাকৃতভাবে বাদ পড়েছিল, সেটিও তালিকায় যুক্ত হবে। এতে বর্তমানে প্রার্থী সংখ্যা ১৯৬ জনে দাঁড়িয়েছে এবং আগামী দু-এক দিনের মধ্যে আরও দুটি নাম যুক্ত হতে পারে।
নির্বাচনি আসন ও জাপার প্রার্থীর নামের তালিকা
পঞ্চগড়-২ আসনে লুৎফুর রহমান রিপন, ঠাকুরগাঁও-২ আসনে নুরুন নাহার বেগম, ঠাকুরগাঁও-৩ আসনে হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, দিনাজপুর-২ আসনে নুরুল আমিন, দিনাজপুর-৩ আসনে আহমেদ শফি রুবেল, দিনাজপুর-৫ আসনে মো. কাজী আব্দুল গফুর, দিনাজপুর-৬ আসনে মো. রেজাউল হক, নীলফামারী-২ আসনে মোহাম্মদ তসলিম উদ্দিন, নীলফামারী-৩ আসনে রোহান চৌধুরী, নীলফামারী-৪ আসনে মো. সিদ্দিকুল আলম, নীলফামারী-১ আসনে মো. মশিউর রহমান রাঙ্গা, লালমনিরহাট-২ আসনে মো. এলাহান উদ্দিন, লালমনিরহাট-৩ আসনে মো. জাহিদ হোসেন, রংপুর-১ আসনে মঞ্জুম আলী, রংপুর-২ আসনে আনিসুল ইসলাম মন্ডল, রংপুর-৩ আসনে গোলাম মোহাম্মদ কাদের (সাবেক এমপি), রংপুর-৪ আবু নাসের মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, রংপুর-৫ এস এম ফখরুজ্জামান, রংপুর-৬ মো. নূরে আলম মিয়া (জাদু), কুড়িগ্রাম-১ এ কে এম মোস্তাফিজুর রহমান (সাবেক এমপি), কুড়িগ্রাম-২ রুদ্দিন আহমেদ (সাবেক এমপি), কুড়িগ্রাম-৩ আব্দুস সুবহান, কুড়িগ্রাম-৪ এ কে এম ফজলুল মন্ডল, গাইবান্ধা-১ শামীম হায়দার পাটোয়ারী (সাবেক এমপি), গাইবান্ধা-২ মো. আব্দুর রশিদ সরকার (সাবেক এমপি), গাইবান্ধা-৩ মাইনুর রাব্বি চৌধুরী, গাইবান্ধা-৪ কাজী মোহাম্মদ মশিউর রহমান, গাইবান্ধা-৫ শামীম ওয়ারী পাটোয়ারি (সাবেক এমপি), বগুড়া-২ শরিফুল ইসলাম জিন্না (সাবেক এমপি), বগুড়া-৩ মো. শাইনুল ইসলাম, বগুড়া-৪ শাহিন মোস্তফা কামাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ আফজাল হোসেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ মোহাম্মদ খুরশিদ আলম, নওগাঁ-১ মোহাম্মদ আকবর আলী, নওগাঁ-৩ মোহাম্মদ মাসুদ রানা, নওগাঁ-৪ মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন, নওগাঁ-৫ মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, রাজশাহী-৩ মোহাম্মদ আফজাল হোসেন, রাজশাহী-৪ মোহাম্মদ ফজলুল হক, রাজশাহী-৬ মোহাম্মদ ইকবাল, নাটোর-২মো. কবিরউদ্দিন কমল, নাটোর-৩ মো. আশিক ইকবাল, নাটোর-৪ এম ইউসুফ আহমেদ, সিরাজগঞ্জ-১ মো. জহরুল ইসলাম, সিরাজগঞ্জ-৩ মো. ফজলুল হক, সিরাজগঞ্জ-৪ মো. হিলতন প্রামাণিক, সিরাজগঞ্জ-৫মো. আকবর হোসেন, সিরাজগঞ্জ-৬ মো. মুক্তার হোসেন, পাবনা-২ মো. মেহেদী রুবেল, পাবনা-৩ মীর নাদি, পাবনা-৪ মো. সাইফুল আজাদ মল্লিক, মেহেরপুর-২ মোহাম্মদ আব্দুল বাকি, কুষ্টিয়া-১ মো. শাহিয়ার জামিল, ঝিনাইদহ-১ মনিকা আলম, ঝিনাইদহ-২ সওকাতুল ইসলাম, ঝিনাইদহ-৪ এমদাদুল ইসলাম বাচ্চু, যশোর-১ মো. মোস্তফা জাহাঙ্গীর আলম চঞ্চল, যশোর-৩ মোহাম্মদ খবির গাজী, যশোর-৪ মোহাম্মদ জহরুল হক, যশোর-৫ এম এ হালিম, যশোর-৬ জি এম হাসান, মাগুরা-১ মো. জাকির হোসেন মোল্লা, মাগুরা-২ মশিয়ার রহমান, নড়াইল-১ মো. মিলটন মোল্লা, নড়াইল-২ খন্দকার ফাইকুজ্জামান, বাগেরহাট-১ গোলাম সারোয়ার, বাগেরহাট-৪ সাজন কুমার মিশ্রী, খুলনা-১ মো. জাহাঙ্গীর হোসেন, খুলনা-৩ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামু, খুলনা-৫ শামীম আরা পারভীন ইয়াসমিন, খুলনা-৬ মো. মোস্তফা কামাল জাহাঙ্গীর, সাতক্ষীরা-১ জিয়াউর রহমান, সাতক্ষীরা-২ মো. আশরাফুজ্জামান (সাবেক এমপি), সাতক্ষীরা-৩ মোহাম্মদ আলিফ হোসেন এবং সাতক্ষীরা-৪ আসনে মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ।
