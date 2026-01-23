ঢাকা-৬
প্রার্থীদের প্রচারণা আর গণসংযোগে সরগরম পুরান ঢাকার অলিগলি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, ততই প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে সারা দেশ। প্রচার-প্রচারণা আর গণসংযোগে ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থী ও সমর্থকরা। ব্যতিক্রম নয় ঢাকা-৬ আসনের নির্বাচনি মাঠ। শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) ছুটির দিনও সরগরম পুরান ঢাকার অলিগলি।
সংগঠনিক প্রস্তুতি সভা থেকে শুরু করে রাজপথে গণসংযোগ, সব মিলিয়ে পুরান ঢাকাজুড়ে চলছে নির্বাচনি তৎপরতা। ভোটারদের কাছে পৌঁছাতে কেউ জনসভা সফল করার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, আবার কেউ সরাসরি অলিগলিতে গিয়ে মতবিনিময় ও পথসভায় অংশ নিচ্ছেন। এই ব্যস্ত দিনে ঢাকা-৬ আসনে ভিন্ন ভিন্ন কৌশলে মাঠে সক্রিয় দুই প্রধান প্রার্থী। বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ইশরাক হোসেন ও জামায়াতে ইসলামী ও ১০ দল সমর্থিত প্রার্থী ড. আব্দুল মান্নান।
বিএনপি প্রার্থীর গণসংযোগ কর্মসূচি
বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ইশরাক হোসেনও ছুটির দিনকে কাজে লাগিয়ে মাঠে নেমেছেন গণসংযোগে। শুক্রবার সকাল ১০টার পর থেকে সূরিটোলা স্কুল থেকে তার গণসংযোগ কর্মসূচি শুরু হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে টেকের হাট, নবাবপুর, আলুবাজার, সিদ্দিক বাজার, নর্থ সাউথ রোড, ফুলবাড়িয়া, ফায়ার সার্ভিস এলাকা, সিদ্দিক বাজার দ্বিতীয় লেন, কাজী আলাউদ্দিন রোড ও নাজিরা বাজারসহ বিভিন্ন এলাকায় পথসভা ও জনসংযোগে অংশ নেন।
দলীয় সূত্র জানায়, সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা এবং নির্বাচনি বার্তা পৌঁছে দেওয়াই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।
এদিন বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর বংশালের সুরিটোলা স্কুলের সামনে গণসংযোগকালে ইশরাক হোসেন গণমাধ্যমকর্মীদের বলেন, চাঁদাবাজির বিষয়ে বিএনপি ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি গ্রহণ করেছে। অবৈধভাবে ফুটপাত কিংবা রাস্তায় স্থাপনা নির্মাণ করে যারা চাঁদা আদায় করছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া হবে। কোনো অবৈধ স্থাপনা বা অবৈধ কর্মকাণ্ড আমাদের দল সমর্থন করে না।
তিনি আরও বলেন, পুরান ঢাকার স্থানীয় সমস্যাগুলো দীর্ঘদিনের। গ্যাস সংকট মারাত্মক আকার ধারণ করেছে, রাস্তাঘাট ভেঙে পড়েছে, বিভিন্ন জায়গায় খোলা ড্রেনেজ ও জলাবদ্ধতার কারণে জনদুর্ভোগ বাড়ছে। এসব সমস্যার সমাধানে বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।
জামায়াতের জনসভার প্রস্তুতি সভা
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত ও ১০ দল সমর্থিত ঢাকা-৬ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ড. আব্দুল মান্নানের সমর্থনে জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমানের আসন্ন জনসভা সফল করতে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার সকাল ৭টায় দয়াগঞ্জ সিটি ট্রেড সেন্টারে আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা-৬ আসনের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির পরিচালক কামরুল আহসান হাসান। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী ড. আব্দুল মান্নান।
সভায় জনসভা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কামরুল আহসান হাসানকে পরিচালক করে একটি জনসভা বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. আব্দুল মান্নান বলেন, জামায়াত আমিরকে বরণ করতে পুরান ঢাকাবাসী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আগামী ২৫ জানুয়ারি ঢাকাবাসী এক ঐতিহাসিক জনসভার সাক্ষী হবে।
আগামী ২৫ জানুয়ারি দুপুর ২টায় রাজধানীর গেন্ডারিয়ার ধূপখোলা মাঠে এই জনসভা অনুষ্ঠিত হবে।
এছাড়া জুমার নামাজের পরে জামায়াতে ইসলামীর এই প্রার্থীকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের সূত্রাপুর এলাকায় গণযোগাযোগ করতেও দেখা যায়।
