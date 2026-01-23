  2. রাজনীতি

সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিতে ভয়শূন্য পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে: ফখরুল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩৮ পিএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিতে ভয়শূন্য পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে: ফখরুল
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর/ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু করতে দেশে ভয়শূন্য পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

ঢাকার কেরানীগঞ্জে বিএনপি নেতা হাসান মোল্লাকে গুলির ঘটনায় শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) দুপুরে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি এ মন্তব্য করেন।

বিবৃতিতে, বিএনপি নেতাকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচাল করতে গুপ্ত হামলা চালানো হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব গণতন্ত্র ও মানুষের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করে বলেন, দেশের মানুষের জানমাল রক্ষায় দল-মত নির্বিশেষে সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। একই সঙ্গে তিনি ক্রমাবনতিশীল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির দাবি জানান। তিনি বলেন, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে সরকারকে অবশ্যই দেশে ভয়শূন্য পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গতকাল বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দিনগত রাতে কেরানীগঞ্জ মডেল উপজেলার হযরতপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি কার্যালয়ের সামনে একদল দুষ্কৃতকারী আকস্মিক হামলা চালায়। এ সময় গুলিতে ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হাসান মোল্লা গুরুতর আহত হন। এ ঘটনায় আরও কয়েকজন নেতাকর্মী আহত হয়েছেন।

আজ গণমাধ্যমে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে মির্জা ফখরুল বলেন, ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আওয়ামী স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর পতনের পর ঘাপটি মেরে থাকা দুষ্কৃতকারীরা আবার দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে নানা ধরনের অরাজকতা ঘটাচ্ছে। কেরানীগঞ্জে বিএনপি নেতাকর্মীদের ওপর গুলি চালানোর ঘটনাও সেই পরিকল্পিত অরাজকতার বহিঃপ্রকাশ।

মির্জা ফখরুল অভিযোগ করেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে বানচাল করতেই এ ধরনের হামলা চালানো হচ্ছে বলে জনগণ মনে করছে। তিনি বলেন, এসব ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা না হলে তারা আরও বড় ধরনের নাশকতা ঘটাতে পারে।

বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব, হামলায় আহত হাসান মোল্লাসহ অন্য নেতাকর্মীদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। পাশাপাশি তাদের পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সহমর্মিতা প্রকাশ করেন।

কেএইচ/এমএমকে

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।