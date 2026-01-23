নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর গণসংযোগে ডিম নিক্ষেপ
ঢাকা-৮ আসনে ১০ দলীয় ঐক্যের মনোনীত প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর গণসংযোগে ডিম নিক্ষেপ করেছে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরা। শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ডিম নিক্ষেপের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।
আজ সন্ধ্যায় রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরীতে শাপলা কলি প্রতীকের গণসংযোগকালে ডিম নিক্ষেপের ওই ঘটনা ঘটে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, ভবনের ওপর থেকে একাধিক ডিম নিক্ষেপ করা হয়। এ ছাড়াও অপর একটি ভিডিওতে নোংরা পানিও ছুড়ে মারতে দেখা গেছে।
ডিম নিক্ষেপের পর পাটওয়ারীর সঙ্গে থাকা নেতাকর্মীরা ‘বাধা আসবে যেখানে, লড়াই হবে সেখানে’, ‘বাধা দিলে-বাধবে লড়াই’-সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন। তখন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী নেতাকর্মীদের শান্ত হয়ে ধৈর্য ধারণ করতে বলেন।
