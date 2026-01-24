নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বাবলম্বী পরিবার গঠনে বিএনপির ‘ফ্যামিলি কার্ড’

নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বাবলম্বী পরিবার গঠনে বিএনপির ‘ফ্যামিলি কার্ড’
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে দেশের নারী সমাজকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে এবং পারিবারিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ‘ফ্যামিলি কার্ড’ বা ‘ফ্যামিলি সহায়তা কার্ড’ কর্মসূচির পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে বিএনপি। এই বিশেষ উদ্যোগের কথা ভোটারদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন দলটির কর্মীরা।
লিফলেটে উল্লিখিত তথ্যানুযায়ী, এই ফ্যামিলি কার্ডের মূল লক্ষ্য হলো পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি পরিবারকে বিএনপির নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসা।
কর্মসূচির আওতায় যেসব সুযোগ-সুবিধার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে-
মাসিক আর্থিক সহায়তা
ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারকে প্রতি মাসে ২ হাজার থেকে ২ হাজার ৫০০ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।
সহজ শর্তে ঋণ
বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসারে এবং নারীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা দেওয়া হবে।
পারিবারিক নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন
এই উদ্যোগের মাধ্যমে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি, দারিদ্র্যবিমোচন এবং পারিবারিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়েছে।
লিফলেটটিতে ‘সবার আগে বাংলাদেশ’ স্লোগান ব্যবহার করে নারী উন্নয়নের মাধ্যমে একটি স্বাবলম্বী পরিবার ও জাতি গঠনের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।
বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই কার্ডটি হবে একটি পরিবারের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তার প্রতীক।
