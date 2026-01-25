ছাত্রদল সেক্রেটারি
আগামী নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধভাবে ধানের শীষকে জয়ী করতে হবে
ছাত্রদলের সেক্রেটারি নাসির উদ্দিন বলেছেন, আগামী নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধভাবে ধানের শীষকে ভোট দিতে হবে। ধানের শীষের প্রার্থীদের পক্ষে কাজ করতে হবে। ধানের শীষকে জয়ী করে সংসদে পাঠাতে হবে।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) বেলা ১১টা ২০ মিনিটে চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক পলোগ্রাউন্ড মাঠে নির্বাচনি জনসভায় বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
নাসির উদ্দিন বলেন, ১৭ বছর অগণতান্ত্রিক নির্বাচন হয়েছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারকে পালাতে বাধ্য করেছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য বেগম খালেদা জিয়া আমৃত্যু কাজ করে গেছেন। আগামীতে তারেক রহমানকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সংসদে পাঠাতে পারলে দেশ আবারও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফিরবে।
তিনি বলেন, একটি গোষ্ঠী সুক্ষ্মভাবে বিএনপির বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে। জনগণ তাদেরকে বয়কট করবে। টিকিট বিক্রির কাজ জনগণ বুঝে ফেলেছে। এগুলো জনগণ খায় না। ইসলামকে ব্যবহার করে অপরাজনীতির জবাব বাংলাদেশের জনগণ ১২ তারিখ দেবে।
এমআরএএইচ/এসএনআর/জেআইএম