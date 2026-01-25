ভোটে চাঁদাবাজ-জমিদারদের বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার আহ্বান নাসীরুদ্দীনের

ভোটে চাঁদাবাজ-জমিদারদের বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার আহ্বান নাসীরুদ্দীনের
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে চাঁদাবাজ এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা-৮ আসনে ১১ দলীয় জোট সমর্থিত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) পুরান ঢাকার ধূপখোলা মাঠে আয়োজিত জনসভায় তিনি এ আহ্বান জানান। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত ও জোট সমর্থিত ঢাকা-৬ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ড. আব্দুল মান্নানের নির্বাচনি প্রচারের অংশ হিসেবে সভা হয়।
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘আমরা ভেবেছিলাম চাঁদাবাজি শেষ হবে, কিন্তু তা হয়নি। দাঁড়িপাল্লা ও শাপলা কলিতে ভোট দিলে পরিত্রাণ মিলবে।’
তিনি শরিফ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে রাষ্ট্রের গভীর ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তোলেন এবং আগামী ১২ তারিখে চাঁদাবাজ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার আহ্বান জানান।
জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। বক্তব্য শেষে তিনি ঢাকা-৮ আসনের জোটপ্রার্থী নাসীরুদ্দীনের হাতে এনসিপির শাপলা কলি প্রতীক তুলে দেন। সেই সঙ্গে জামায়াতের প্রতীক দাঁড়িপাল্লা তুলে দেন ঢাকা-৬ আসনের প্রার্থী আব্দুল মান্নানের হাতে।
অনুষ্ঠানে জামায়াত আমির বলেন, ‘আমরা বেকার ভাতা দেবো না। রাষ্ট্রের টাকা থাকলেও দেবো না। এতে বেকারত্ব কমবে না, আরও বাড়বে। আমরা ভাতা নয়, কাজ দেবো।’
‘তরুণদের শক্তিতেই দেশ এগিয়ে যাবে। গত ৫৪ বছর যারা দেশ শাসন করেছে তারা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। তরুণরা মাদক ও নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়েছে, যা আমাদের সবাইকে ভাবায়,’ যোগ করেন তিনি।
শফিকুর রহমান বলেন, তারা দায়িত্ব পেলে সারাদেশকে ফুলের মতো সাজানো হবে, যে দেশ নিয়ে মানুষ গর্ব করবে। তারা চাঁদাবাজি করবেন না, দুর্নীতি করবেন না, প্রশ্রয়ও দেবেন না।
গণভোট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘হ্যাঁ মানে আজাদি, না মানে গোলামি। আমাদের প্রথম ভোট হবে ‘হ্যাঁ’ ভোট। সবাই ‘হ্যাঁ’ ভোট নিশ্চিত করলে দেশ জয়ী হবে।’
পাশাপাশি ভোট কারচুপির আশঙ্কা তুলে ধরে ভোট পাহারা দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
জনসভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি নুরুল ইসলাম সাদ্দাম বলেন, দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে নষ্ট রাজনীতি থেকে মুক্ত করে কাজের রাজনীতিতে ফেরানোর সময় এসেছে। তিনি সন্ত্রাসমুক্ত নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির কথা তুলে ধরেন।
ঢাকা-৬ আসনের প্রার্থী আব্দুল মান্নান বলেন, পুরান ঢাকাবাসী দীর্ঘদিন ধরে নানা দিক থেকে বঞ্চিত। এখানে চাঁদাবাজির স্বর্গরাজ্য গড়ে উঠেছে। তিনি জামায়াত আমিরের কাছে ঢাকা-৬ আসনকে চাঁদাবাজমুক্ত করার আশ্বাস চান।
সভায় আরও বক্তব্য দেন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির সভাপতি কর্নেল অলি আহমেদ। তিনি বলেন, নতুন বাংলাদেশে গরিব ও বড়লোকের মধ্যে বিচারের কোনো বৈষম্য থাকবে না। প্রতীক দেখে নয়, যারা দালালি করবে না, তাদের ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
অনুষ্ঠানে ১১ দলীয় জোটের কেন্দ্রীয়, মহানগর ও স্থানীয় পর্যায়ের অন্য নেতারাও বক্তব্য দেন।
এমডিএএ/একিউএফ