গণভোটের জন্য ২৩৮ আসনে প্রচারক নিযুক্ত করলো এনসিপি
গণভোটের পক্ষে প্রচার চালাতে ২৩৮টি আসনে দলীয় প্রচারকের নাম ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) রাতে রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান ও মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া তাদের নাম ঘোষণা করেন।
এ সময় সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, গণভোটের প্রচারণা ও হ্যা’কে জয়যুক্ত করার জন্য সচেতনতা কর্মসূচি ও নানা ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করবে এনসিপি। আমরা প্রত্যাশা রাখবো, আপনারা আমাদের এই কর্মসূচি কাভারে যেতে পারেন। দেশের মানুষের কাছে সেটা পৌঁছে দেবেন।
তিনি আরও বলেন, আমরা দেখছি যে সরকারি উদ্যোগসহ বিভিন্নভাবে গণভোটের প্রচারণা চালানো হচ্ছে, কিন্তু সেটা অনেকটা কম। আমাদের একেবারে প্রান্তিক এলাকার জনগণ ও প্রত্যেকটি গ্রাম অলিগলিতে গণভোটের বার্তা ও এ সংক্রান্ত সচেতনতা পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন।
আসিফ আরও বলেন, আমরা দেখছি, অনেক ধরনের গুজব ছড়ানো হচ্ছে। গণভোটে বিসমিল্লাহ থাকবে না, আরও অনেক ধরনের গুজব মাঠ পর্যায়ে ছড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। সচেতনতা সৃষ্টির জন্য আমরা ২৭০টি আসনে গণভোটের প্রচারক নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আজ আমরা তার অংশ হিসেবে ২৩৮টি আসনে গণভোটের প্রচারকের নাম ঘোষণা করছি। নাম ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই তারা এসব আসনে কার্যক্রম শুরু করবেন।
সাবেক এই উপদেষ্টা আরও বলেন, শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বিকেল ৫টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) টিএসসির পায়রা চত্বরে আমরা আমাদের দলের জন্য ও গণভোটের জন্য পৃথক যে থিম সং তৈরি করেছি, তা প্রকাশ করবো। বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আহ্বান থাকবে, যারা পারবেন সেখানে আসবেন। আমরা পুরো বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্রসহ সমাজের বিভিন্ন কমিউনিটির সবার অংশগ্রহণে আমাদের থিম সং প্রকাশ করবো।
এনএস/এসএএইচ