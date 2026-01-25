তারেক রহমানের নেতৃত্বেই চট্টগ্রামবাসী আজ ঐক্যবদ্ধ: শাহাদাত
তারেক রহমানের নেতৃত্বেই চট্টগ্রামবাসী আজ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ও মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি ডা. শাহাদাত হোসেন।
তিনি বলেন, চট্টগ্রাম শুধু একটি বন্দরনগরী নয়, এটি একটি বীর প্রসবিনী ঐতিহাসিক জনপদ। এই চট্টগ্রাম থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) দুপুরে নগরের পলোগ্রাউন্ড মাঠে বিএনপির মহাসমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।
ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, ১৯৭১ সালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এই চট্টগ্রাম থেকেই মুক্তিযুদ্ধের সূচনার ঘোষণা দিয়েছিলেন। একই চট্টগ্রামের জনসমুদ্র থেকেই দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে আপসহীন নেত্রী হিসেবে দেশবাসী গ্রহণ করেছিল।
তিনি বলেন, গত ১৬ বছর ধরে বেগম খালেদা জিয়া ‘দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও’ স্লোগানে গণতন্ত্র ও মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। একই সময়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান নেতৃত্ব দিয়ে সারাদেশের মানুষকে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। তার নেতৃত্বেই চট্টগ্রামবাসী আজ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ।
চট্টগ্রামকে দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যাশা জানিয়ে মেয়র বলেন, তারেক রহমানের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হলে চট্টগ্রামকে দেশের বাণিজ্যিক রাজধানীতে রূপান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হবে। চট্টগ্রামকে বিশ্ববাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাব হিসেবে গড়ে তুলতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।
নগর পরিচালনার অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে ডা. শাহাদাত হোসেন জানান, আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে মানুষ নাগরিক সেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তিনি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর গত এক বছরে চট্টগ্রাম নগরের প্রায় চার লাখ পরিবারকে ‘স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড’ দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে দলীয়করণ ও রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার পরিবারগুলোর জন্য এটি একটি ন্যায়ভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা উদ্যোগ।
তিনি আরও বলেন, তারেক রহমানের নির্দেশনায় নগরের ৪১টি ওয়ার্ডে ৪১টি সবুজ খেলার মাঠ গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১২টি মাঠের কাজ এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বাকি মাঠগুলোর কাজও বাস্তবায়ন করা হবে।
এমআরএএইচ/ইএ/এমএস