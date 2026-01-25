  2. রাজনীতি

সাফ জয়ী নারী ফুটসাল দলকে বিএনপি মহাসচিবের অভিনন্দন

প্রকাশিত: ০৫:৪৩ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর/ফাইল ছবি

সাফ জয়ী নারী ফুটসাল দলকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) দেওয়া এক অভিনন্দন বার্তায় তিনি বলেন, প্রথমবারের মতো ব্যাংককে আয়োজিত সাফ নারী ফুটসালে মালদ্বীপের বিপক্ষে ১৪ গোলের ব্যবধানে জয় পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ দল সারাবিশ্বে দেশের জন্য গৌরবময় সম্মান বয়ে এনেছে। এই জয় মালদ্বীপের বিপক্ষে সাফ নারী ফুটসালে বাংলাদেশ দলের সবচেয়ে বড় সাফল্য।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আরও বলেন, এই জয়ের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ নারী ফুটসাল দলের সুদৃঢ় মনোবল ও ক্রীড়া নৈপুণ্য আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলো। অদূর ভবিষ্যতে তারা বাংলাদেশের মুখ আরও উজ্জ্বল করতে সক্ষম হবে বলে তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অভিনন্দন বার্তায় বিএনপি মহাসচিব সাফ নারী ফুটসালে বাংলাদেশ দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোচ, কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে শুভেচ্ছা জানান এবং তাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করেন।

