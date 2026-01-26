যেসব জেলায় জনসভা করবে এনসিপি

যেসব জেলায় জনসভা করবে এনসিপি
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে বাংলাদেশে সুশাসন,সংস্কার ও সর্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে নির্বাচনি পদযাত্রা শুরু করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। পদযাত্রায় দলটির নেতাকর্মীরা দেশের বিভিন্ন জেলায় জনসভা ও পথসভায় অংশ নেবেন।
এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচনি পরিচালনা কমিটির দপ্তর উপ-কমিটির সেক্রেটারি মো. তৌহিদ আহমেদ আশিকের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে কর্মসূচি সম্পর্কে জানানো হয়েছে।
কর্মসূচির প্রথম দিনে আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) চট্টগ্রামে শহীদ ইশমামের কবর জিয়ারতের মাধ্যমে পদযাত্রা শুরু করে দলটি। এরপর সকাল ১০টায় চট্টগ্রাম মহানগরে পথসভা করেছে তারা। চট্টগ্রামের চান্দগাঁওয়ে জনসভা শেষে বিকেল ৪ টায় লক্ষ্মীপুরে জনসভা করবে দলটি।
আগামীকাল মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় নোয়াখালীর হাতিয়ায় জনসভা এবং সন্ধ্যা ৬টায় কুমিল্লা শহরে পথসভা করবে দলটি।
এর পরদিন বুধবার (২৮ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় কুমিল্লার দেবীদ্বারে জনসভা এবং বিকেল ৩টায় ব্রাহ্মনবাড়িয়ায় জনসভা করবে জাতীয় নাগরিক পার্টি। এরপর বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় মৌলভীবাজারে জনসভা এবং বিকেল ৩ টায় সিলেটে পথসভা করবে তারা।
নরসিংদীতে শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় জনসভা, ওইদিন বিকেল ৩টায় ময়মনসিংহের ভালুকায় জনসভা, বিকেল ৫ টায় ময়মনসিংহ মহানগরে পথসভা করবে দলটি। ৩১ জানুয়ারি সকাল ১০টায় টাঙ্গাইলে জনসভা, বিকেল ৩ টায় সিরাজগঞ্জে জনসভা করবে দলটি এনসিপি।
১ ফেরুয়ারি সকাল ৮টায় রংপুরে গণঅভ্যুত্থানে শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত, সকাল ১০টায় রংপুরের কাউনিয়ায় জনসভা, বিকেল ৪টায় কুড়িগ্রামে জনসভা, সন্ধ্যা ৬টায় রংপুর শহরে পথসভা করবে দলটি।
এনসিপি ২ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় পঞ্চগড়ে জনসভা এবং বিকেল ৪ টায় দিনাজপুরে জনসভা করবে। ৩ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় নাটোরে জনসভা এবং বিকেল ৪টায় রাজশাহীতে পথসভা করবে তারা।
নির্বাচনের আগে ৪ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় খুলনায় পথসভা, বিকেল ৩টায় পিরোজপুরে জনসভা, বিকেল ৫টায় বরিশালে পথসভা। ৫ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১২টায় নারায়ণগঞ্জে জনসভা, বিকেল ৫ টায় ঢাকায় জনসভা করবে দলটি।
এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া এবং সেক্রেটারি মনিরা শারমিন এই কর্মসূচির অনুমোদন দিয়েছেন।
