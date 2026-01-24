সুস্থ হয়ে ফের গণসংযোগে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

সুস্থ হয়ে ফের গণসংযোগে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
হঠাৎ অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় গণসংযোগ সাময়িক স্থগিত করেছিলেন ১০ দলীয় জোটের ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। পরে তিনি আবারও সুস্থ বোধ করায় পুনরায় গণসংযোগ শুরু করেছেন।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বেলা ১১টা ৪০ মিনিটের দিকে রাজধানীর বেইলি রোড এলাকা থেকে পুনরায় গণসংযোগ শুরু করেন তিনি।
বিষয়টি নিশ্চিত করেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর মিডিয়া টিমের সদস্য শামিল আবদুল্লাহ। তিনি জানান, ঢাকা-৮ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী এই মুহূর্তে চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স-বেইলি রোডে গণসংযোগে করছেন।
এর আগে সকাল ৮টার দিকে শান্তিনগর এলাকায় গণসংযোগ চলাকালে অসুস্থ বোধ করেন নাসীরুদ্দীন।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর গণসংযোগে ডিম নিক্ষেপ করে অজ্ঞাতপরিচয়ের ব্যক্তিরা। রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরীতে শাপলা কলি প্রতীকের গণসংযোগকালে ডিম নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, ভবনের ওপর থেকে একাধিক ডিম নিক্ষেপ করা হয়। এছাড়াও অন্য একটি ভিডিওতে নোংরা পানিও ছুড়ে মারতে দেখা যায়।
ডিম নিক্ষেপের পর পাটওয়ারীর সঙ্গে থাকা নেতাকর্মীরা ‘বাধা আসবে যেখানে, লড়াই হবে সেখানে’, ‘বাধা দিলে-বাধবে লড়াই’সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন। তখন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী নেতাকর্মীদের শান্ত হয়ে ধৈর্য ধারণ করতে বলেন।
