নির্বাচন হলেই বিএনপির জয় নিশ্চিত, তাই ষড়যন্ত্র হচ্ছে: সালাম

নির্বাচন হলেই বিএনপির জয় নিশ্চিত, তাই ষড়যন্ত্র হচ্ছে: সালাম
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার নানা ষড়যন্ত্র চলছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ও ঢাকা-১৭ আসনে দলটির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালাম।
তিনি বলেন, কিছু রাজনৈতিক দল জানে, নির্বাচন সুষ্ঠু হলে জনগণের বিপুল ভোটে বিএনপি বিজয়ী হবে, ইনশাআল্লাহ। তাই নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে তারা নানা যড়যন্ত্র করছে। বুধবার (২৮ জানুয়ারি) ঢাকা-১৭ আসনে নির্বাচনি প্রচারণার সময় এক পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন।
আবদুস সালাম বলেন, গত ১৭ থেকে ১৮ বছর দেশে কোনো গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয়নি। এ সময় জনগণ ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। তার দাবি, শেখ হাসিনা একটা কারণেই নির্বাচন দেননি। তা হলো নির্বাচন হলে বিএনপি জয়ী হবে, এটা তারা জানত।
বিএনপির ভূমিকার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ দেশকে ধ্বংস করেছিল। এরপর শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দেশকে গড়ে তুলেছিলেন। নব্বইয়ের গণ-আন্দোলনের পর বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এসে আবার দেশ গড়ার কাজ করেছিলেন। সালাম বলেন, ২০২৪ সালের আন্দোলনের মাধ্যমে শেখ হাসিনার বিদায় ঘটেছে, কিন্তু দেশ আবারও ধ্বংস প্রান্তে। এই দেশকে নতুন করে গড়ে তুলতে বিএনপি ও তারেক রহমান ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।
আবদুস সালাম বলেন, বিএনপি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে না, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রাজনীতি করে না; বিএনপি মানুষের কল্যাণে রাজনীতি করে। সামনে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হবে বলেও তিনি সতর্ক করেন।
তিনি ভোটারদের উদ্দেশে বলেন, ধানের শীষে ভোট দিলে দেশ একজন প্রধানমন্ত্রী পাবে। অন্য দলে ভোট দিলে জনগণ কিছুই পাবে না। এলাকার সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর আছে, অন্য কারও নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
স্থানীয় সমস্যার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এলাকার প্রধান সমস্যা হলো রাস্তা ও গ্যাস। তারেক রহমান নির্বাচিত হলে তাকে এলাকায় নিয়ে আসা হবে এবং তখনই রাস্তার কাজ শুরু হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
আবদুস সালাম আরও বলেন, যারা ক্ষমতায় যেতে পারবে না, তারা কোনো পরিবর্তনও আনতে পারবে না। নিজের ভাগ্য, এলাকার পরিবেশ ও উন্নয়ন করতে চাইলে ধানের শীষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
তিনি বলেন, এ দেশে যারা কিছু করেছেন, তারা হলেন— শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়া। আগামী দিনে তারেক রহমানই সেই দায়িত্ব পালন করবেন ইনশাআল্লাহ।
কেএইচ/এমএমকে