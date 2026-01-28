  2. রাজনীতি

জনগণ গণতন্ত্রের পথেই যাবে: আমীর খসরু

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৮:৩৫ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও চট্টগ্রাম-১১ আসনে দলটির প্রার্থী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, জনগণের ওপর আস্থা রেখে নির্বাচন করাই উত্তম। নানা খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে প্রপাগান্ডা চালিয়ে জনমনে উদ্বেগ সৃষ্টি করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা হলেও জনগণ সে পথে যাবে না। জনগণ গণতন্ত্রের পথেই যাবে।

বুধবার (২৮ জানুয়ারি) নগরের ৩৮ নম্বর দক্ষিণ মধ্য হালিশহর ওয়ার্ডের সল্টগোলা ক্রসিং থেকে নিশ্চিন্তপাড়া, ওয়ার্ড অফিস মাইজপাড়া, এক নম্বর সাইট, হিন্দুপাড়া ও বাকের আলী ফকির টেকসহ বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনি গণসংযোগকালে তিনি এসব কথা বলেন।

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, প্রত্যেক নির্বাচনে কিছু ছোটখাটো ঘটনা ঘটে থাকে। এর অর্থ এই নয় যে নির্বাচনে সমান সুযোগ বা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নেই।

তিনি বলেন, বিশ্বের সব দেশেই নির্বাচনের সময় বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটে, বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম নয়। এসব ঘটনা কেন্দ্র করে পুরো নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা মূলত যারা নির্বাচন চায় না, তারাই করে থাকে।

আমীর খসরু বলেন, জনগণের সমর্থনেই এই নির্বাচন হচ্ছে এবং তা কেউ বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না। মানুষ এই নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার ও মালিকানা ফিরে পেতে চায়। তারা এমন একটি নির্বাচিত সরকার ও জনপ্রতিনিধি দেখতে চায়, যারা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে এবং জবাবদিহির আওতায় থাকবে।

তিনি আরও বলেন, যারা এই প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করতে চায়, শেষ পর্যন্ত তারাই রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তাদের কোনো ভবিষ্যৎ থাকবে না।

গণসংযোগকালে তিনি আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এম এ আজিজ, মহানগর বিএনপির সদস্য হাজী হানিফ সওদাগর, বিএনপি নেতা হাজী মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন, মোহাম্মদ সেলিম, মোহাম্মদ সালাউদ্দিন, হাজী হোসেন, মাহবুব আলম বাচ্চু, মোহাম্মদ আজম উদ্দিন, হাজী মোহাম্মদ জাহেদসহ দলটির অন্য নেতারা।

