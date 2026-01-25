বিএনপি এখন ভাড়াটিয়া আর ঋণখেলাপিদের দল: কর্নেল অলি

বিএনপি এখন ভাড়াটিয়া আর ঋণখেলাপিদের দল: কর্নেল অলি
লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) চেয়ারম্যান ড. কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বীর বিক্রম বলেছেন, শহীদ জিয়া ও খালেদা জিয়ার সেই আদর্শিক বিএনপি এখন আর নেই। বর্তমান বিএনপি ভাড়াটিয়া, মাস্তান, ঋণখেলাপি, সন্ত্রাসী এবং চাঁদাবাজদের দখলে চলে গেছে। দেশের মানুষ আপনাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। যার কারণে, আপনাদের মুখে এখন আর হাসি নেই। শিগ্গিরই আপনাদের হাসি ও কাশি—সবই বন্ধ হয়ে যাবে। এর জন্য আমরা দায়ী নই, আপনাদের কর্মফলই দায়ী।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার মাঠে ১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, তারা মাঠে বলে বেড়াচ্ছে—জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে যদি আগামী দিনে সরকার গঠন হয়, তবে সবাইকে বোরকা পড়তে হবে। আমি স্পষ্ট করে বলছি, এ ধরনের কোনো অবস্থা কখনো সৃষ্টি হবে না; যে যে-রকম আছে, সে-রকমই থাকবে। অনেকে বলে শরিয়া আইন চালু হবে। মনে রাখবেন, এটা হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান—সবার দেশ। শফিকুর রহমান সাহেব স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, সংবিধান অনুযায়ী এই দেশ পরিচালনা হবে।
বিএনপিকে উদ্দেশ করে কর্নেল অলি বলেন, আপনারা যে সব পুরোনো ‘ওষুধ’ নিয়ে বাজারে বের হয়েছেন, এগুলো আর কাজ করবে না। বৈজ্ঞানিক যুগে নতুন নতুন ওষুধের প্রয়োজন। সবাই মনে করে, জামায়াতে ইসলামী মানে এখানে সব মাওলানা। কিন্তু মঞ্চে দেখেন, শুধু একজন মাওলানার নাম বলছি আব্দুল হালিম সাহেব, বাকি সবাই ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার। শফিকুর রহমান সাহেব নিজেই ডাক্তার। সব শিক্ষিত লোকের সমাবেশ ও সমাগম নিয়ে এই ১১ দলীয় ঐক্যজোট হয়েছে।
সমাবেশে এই বীর মুক্তিযোদ্ধা বলেন, এটি আমার জীবনের শেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধ সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজির বিরুদ্ধে। সামান্য টাকার বিনিময়ে বা মিথ্যে আশ্বাসে জাতিকে বিক্রি করবেন না। যারা বিগত ২৫ বছর মোদির গোলামি করেছে, সেই গোলামদের ভোট দেবেন না। সমাজ পরিবর্তনের জন্য ভালো মানুষকে ভোট দিন। একজন ‘হারামি’কে ভোট দিয়ে সমাজ ভালো করার আশা করা বোকামি।
