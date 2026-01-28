ভোটাধিকার রক্ষায় সর্বোচ্চ ভোটার উপস্থিতির আহ্বান হাবিবের

ভোটাধিকার রক্ষায় সর্বোচ্চ ভোটার উপস্থিতির আহ্বান হাবিবের
ঢাকা-৯ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হাবিবুর রশিদ হাবিব বলেছেন, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন সাধারণ কোনো নির্বাচন নয়। এটি ভোটাধিকার ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের জন্য আত্মত্যাগের ফসল। এই নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোটার উপস্থিতির মাধ্যমেই শহীদদের রক্তের প্রতি সম্মান জানাতে হবে।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) রাজধানীর খিলগাঁওয়ের জোড়পুকুরপাড় মাঠের কাঠপট্টিতে এক উঠান বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন।
হাবিব বলেন, বাংলাদেশের মানুষ কষ্ট করে, শ্রম দিয়ে এই দেশ গড়ে তুলেছে। ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য হাজার হাজার সহযোদ্ধা জীবন দিয়েছেন। ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া স্বামী হারিয়েছেন, সন্তান হারিয়েছেন, বাড়িঘর হারিয়েছেন এবং মিথ্যা মামলায় কারাবরণ করেছেন।
তিনি বলেন, ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে যদি সর্বোচ্চ ভোট পড়ে এবং এটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হয়, তাহলে শহীদদের পরিবার শান্তি পাবে। তারা বলবে, তাদের সন্তান যে কারণে জীবন দিয়েছে, দেশের মানুষ অন্তত ভোট দিয়ে সেই সম্মান জানিয়েছে।
এলাকার মানুষের কষ্টের কথা তুলে ধরে বিএনপির এই প্রার্থী বলেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় বসবাস করছেন এবং এলাকার অলিগলি ঘুরে বেড়ান। তার বাসা সবার জন্য খোলা। রাস্তা থেকেই তাঁকে ডাকা যায়। এ সময় এলাকার সমস্যাগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে সমাধানের আহ্বান জানান তিনি।
তিনি বলেন, একজন মানুষ যদি নিজের আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতদের উদ্বুদ্ধ করেন, তাহলে একজনই ৫০ থেকে ১০০টি ভোট সংগ্রহ করতে পারেন। আজ এখানে যদি ২০০ জন উপস্থিত থাকেন, তবে তা ২০ হাজার মানুষের শক্তিতে রূপ নিতে পারে।
হাবিবুর রশিদ বলেন, আমার আগে আমরা, আমাদের আগে দেশ, ক্ষমতার আগে জনতা’—এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি রাজনীতি করেন। ধানের শীষে ভোট দিয়ে দেশ গড়ার আহ্বান জানান তিনি।
