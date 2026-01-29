নির্বাচন ঘিরে নানা চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র চলছে: হাবিব

নির্বাচন ঘিরে নানা চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র চলছে: হাবিব
নির্বাচন ঘিরে নানা চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র চলছে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা-৯ আসনের বিএনপির প্রার্থী হাবিবুর রশিদ হাবিব।
১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে ভোটারদের কেন্দ্রে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, অনেক রক্তের বিনিময়ে এই নির্বাচন অর্জিত হয়েছে এবং দেশের নাগরিক হিসেবে সবাইকে দায়িত্ব পালন করতে হবে।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) রাজধানীর খিলগাঁও থানার ২নং ওয়ার্ড দক্ষিণ গোড়ান ছাপরা মসজিদ এলাকাবাসীর উদ্যোগে নির্বাচনি উঠান বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন।
হাবিবুর রশিদ হাবিব বলেন, আমরা যদি নিজেদের এই দেশের নাগরিক মনে করি, যদি আমাদের সন্তানদের জন্য একটি স্থিতিশীল ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই, তাহলে সবাইকে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে। ব্যাপক ভোটার উপস্থিতির মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক ও স্থিতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।
তিনি বলেন, এই নির্বাচন ঘিরে নানা চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র চলছে। মানুষ যদি কেন্দ্রে না যায় এবং ভোট না পড়ে, তাহলে যারা বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করতে চায়, তারা নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু করবে। এতে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকা কঠিন হয়ে যাবে।
ঢাকা-৯ আসনের বিএনপির এই প্রার্থী বলেন, দেশের নাগরিক হিসেবে ন্যূনতম দায়িত্ব পালন করে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আহ্বান জানান। যাকেই ভোট দেওয়া হোক না কেন, ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হওয়াই শহীদদের প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন।
নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি বলেন, শতাধিক মিথ্যা মামলার আসামি হতে হয়েছে, সাতবার কারাগারে যেতে হয়েছে। দুইবার হত্যাচেষ্টার শিকার হলেও আল্লাহর রহমতে তিনি বেঁচে আছি। এসব ত্যাগ কোনো প্রতিশোধের রাজনীতির জন্য নয়, বরং আগামীর বাংলাদেশ গড়ার জন্য।
ঢাকা-৯ এলাকার সমস্যার কথা তুলে ধরে হাবিবুর রশিদ হাবিব বলেন, এই এলাকা দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত। গ্যাস সংকট, জলাবদ্ধতা, নষ্ট রাস্তাঘাট, খেলার মাঠের অভাব, কমিউনিটি সেন্টারের সংকট এবং সেতুর প্রয়োজন রয়েছে। এসব সমস্যা সমাধানে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করার অঙ্গীকার জানান তিনি।
তিনি ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, একটি নিরাপদ, মানবিক, সম্প্রীতিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যাশা নিয়ে আমি ভোটারদের ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানাই।
কেএইচ/ইএ