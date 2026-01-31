  2. রাজনীতি

ভুল সিদ্ধান্তে স্বাধীনতার অর্জন হুমকিতে পড়তে পারে: সালাম

প্রকাশিত: ০২:১৮ পিএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকা-১৭ আসনে বিএনপির নির্বাচনি পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়ক আব্দুস সালাম, ছবি: সংগৃহীত

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনকে দেশের জন্য বহুকাঙ্ক্ষিত ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ও ঢাকা-১৭ আসনে দলটির নির্বাচনি পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়ক আব্দুস সালাম বলেছেন, এই নির্বাচনে ভুল সিদ্ধান্ত নিলে স্বাধীনতার অর্জন হুমকিতে পড়তে পারে।

শনিবার (৩১ জানুয়ারি) রাজধানীর ঢাকা-১৭ আসনের ভাষানটেক ও ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় নির্বাচনি প্রচারণা ও সাবেক সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

আবদুস সালাম বলেন, বাংলাদেশের দুঃসময় অতীতেও এসেছে, তবে দেশ এখনো একটি দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীন না হলে আমরা এখনো পরাধীন থাকতাম। ৭৫ এর পরে যদি ভুল হতো, জিয়াউর রহমান যদি দেশের হাল না ধরতেন তাহলে স্বাধীনতার সমাপ্তি ঘটতো। এবারও যদি আমরা ভুল করি, তাহলে দেশ অনেক পিছিয়ে যাবে।

আব্দুস সালাম বলেন, এবারের নির্বাচন দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশ থাকলেই তিনি থাকবেন দেশ না থাকলে তিনি কীভাবে থাকবেন, এমন প্রশ্নও তোলেন তিনি। এ সময় উপস্থিত জনতা তার বক্তব্যের সঙ্গে একমত প্রকাশ করে ‘ঠিক’ বলে সাড়া দেন।

তিনি আরও বলেন, দেশে একটি ষড়যন্ত্র চলছে, যাতে নির্বাচনটি না হয়। তার অভিযোগ, হাসিনার আমল থেকেই এই ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। তিনি সবাইকে দেশের স্বার্থে নির্বাচনকে গুরুত্ব দিয়ে দেখার আহ্বান জানান।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক সেনা কর্মকর্তাসহ দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

