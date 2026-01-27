আমীর খসরু
বিদেশিদের ওপর ভর করে রাজনীতি করলে জনগণ প্রত্যাখ্যান করবে
আগামীর বাংলাদেশ গড়তে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম-১১ আসনে বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।
তিনি বলেন, বিদেশি নির্ভরতার রাজনীতি জনগণ প্রত্যাখ্যান করবে। এ দেশের জনগণের ওপর যাদের আস্থা নেই, তারাও জনগণের আস্থা পায় না। যারা অন্য দেশের ওপর নির্ভর করে রাজনীতি করতে চায়, ইতিহাস বলে সেটা কখনো সফল হয়নি।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সকালে নগরের ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব মাদারবাড়ি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে থেকে তিনি গণসংযোগ ও নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করেন। এসময় তিনি উত্তর নালাপাড়া, দক্ষিণ নালাপাড়া, মালুম মসজিদ লেইন, দারোগা হাটসহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন।
গণসংযোগে বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ অংশ নেন। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, যুবসমাজ, নারী, প্রবীণ ও সাধারণ ভোটাররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্মসূচিতে একাত্মতা প্রকাশ করেন। স্থানীয় বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, মহিলা দল ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরাও এসময় উপস্থিত ছিলেন।
আমীর খসরু আরও বলেন, বাংলাদেশের মানুষ মুক্তিকামী। স্বাধীন জাতি হিসেবে আমরা গর্বিত। যারা বিদেশিদের ওপর ভর করে রাজনীতি করতে চায়, জনগণ তাদের দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করবে। অতীতেও আমরা তার উদাহরণ দেখেছি।
আমীর খসরু বলেন, তারেক রহমানের জনসভা চট্টগ্রামের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। এর আগে এমন বড় সমাবেশ হয়েছিল বেগম খালেদা জিয়ার পলোগ্রাউন্ড ময়দানের জনসভায়। এই জনসমাগম প্রমাণ করে, চট্টগ্রামের মানুষ বিএনপি ও তারেক রহমানের ওপর আস্থা রেখেছে। সারাদেশে একটি স্পষ্ট বার্তা গেছে।
তিনি বলেন, বিএনপির কাছে দেশ পরিচালনার একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে। তারেক রহমান বলেছেন ‘আই হ্যাভ এ প্ল্যান’। জনগণ সেই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই জনসভাই তার প্রমাণ।
শীতের সকাল ও সরকারি কর্মদিবস সত্ত্বেও বিপুল মানুষের উপস্থিতিকে ঐতিহাসিক উল্লেখ করে তিনি বলেন, জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারলেই এমন জনসমাগম সম্ভব। দেশের প্রতিটি সংকটে জনগণ বিএনপির ওপর আস্থা রেখেছে।
তিনি আরও বলেন, জিয়াউর রহমান, বেগম খালেদা জিয়া এবং সর্বশেষ তারেক রহমান প্রতিটি পর্যায়ে জনগণ বিএনপির নেতৃত্বের ওপর আস্থা রেখেছে। জনগণের সমর্থন ছাড়া দেশ বদলানো সম্ভব নয়।
বিএনপি ক্ষমতায় এলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি দমন, বেকার সমস্যা সমাধান এবং জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হবে বলেও আশ্বাস দেন আমীর খসরু। তিনি বলেন, তারেক রহমানের নেতৃত্বে আমাদের একটি সুস্পষ্ট রোডম্যাপ রয়েছে। আমরা একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়তে চাই।
বিএনপি জনগণের সেবক হতে চায়, প্রভু নয়। এজন্য নেতাকর্মীদের ঘরে ঘরে গিয়ে জনগণের কাছে দলের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
গণসংযোগকালে উপস্থিত ছিলেন মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম সাইফুল আলম, শওকত আজম খাজা, মনোয়ারা বেগম মনি, মহানগর বিএনপির সদস্য মোহাম্মদ সালাউদ্দিন, মশিউল আলম স্বপন, বিএনপি নেতা কাউসার হোসেন বাবু, আজিজুল ইসলাম বাদল, তসলিম উদ্দিনসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা।
