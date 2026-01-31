সালমানের সঙ্গে করমর্দনে দেরি, মাঠে হাসির রোল
বলিউড তারকা সালমান খানের এক মজার মুহূর্ত এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সম্প্রতি ইন্ডিয়ান স্ট্রিট প্রিমিয়ার লিগ (আইএসপিএল)–এর একটি ম্যাচে উপস্থিত ছিলেন তিনি। সেখানেই এক রোবটকে ঘিরে ঘটে যায় হাস্যকর এক ঘটনা।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় সুরাটে বেঙ্গালুরু স্ট্রাইকার্স ও দিল্লি সুপারহিরোসের ম্যাচ দেখতে মাঠে যান সালমান। অনুষ্ঠানস্থলে একটি রোবটও রাখা ছিল দর্শকদের আকর্ষণের কেন্দ্র হিসেবে। রোবটটিকে দেখে কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে যান অভিনেতা। স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে করমর্দনের চেষ্টা করেন তিনি।
কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, প্রথমে রোবটটি কোনো সাড়া দেয়নি। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, সালমান হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, আর রোবট স্থির হয়ে আছে। মুহূর্তটি দেখে আশেপাশের অনেকে হাসতে শুরু করেন। পরে পেছন থেকে একজন এসে রোবটটির সেন্সর পরীক্ষা করেন। কিছুক্ষণ পর সেটি সক্রিয় হয়ে সালমানের সঙ্গে হাত মেলায়। আর তাতেই হাসিতে ফেটে পড়েন অভিনেতা নিজেও। মাঠজুড়ে তখন হাসির রোল।
ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়তেই নেটদুনিয়ায় শুরু হয়েছে মজার সব মন্তব্য। কেউ লিখেছেন, “রোবটও বুঝি ভাইজানের সঙ্গে ভাব নিচ্ছিল!” আবার কেউ ঠাট্টা করে বলেছেন, “রোবটেরও দেখছি আলাদা অ্যাটিটিউড!” এমন নানা রসিকতায় জমে উঠেছে কমেন্ট বক্স।
এদিকে কাজের ক্ষেত্রেও ব্যস্ত সময় পার করছেন সালমান খান। বর্তমানে আলোচনায় রয়েছে তার অভিনীত ‘ব্যাটেল অফ গলওয়ান’। গালওয়ান উপত্যকায় ভারতীয় ও চীনা সেনাদের সংঘাতের প্রেক্ষাপটে নির্মিত এই ছবিতে সালমানের সঙ্গে থাকছেন চিত্রাঙ্গদা সিং। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন অপূর্ব লাখিয়া।
তবে আপাতত রোবটের সঙ্গে এই ছোট্ট ‘দেরিতে করমর্দন’-এর ঘটনাই ভক্তদের দিয়েছে বাড়তি বিনোদন।
