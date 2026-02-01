কুমিল্লা-৪ আসন
হাসনাত আবদুল্লাহর পাশে স্কুলজীবনের বন্ধুরা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী হাসনাত আব্দুল্লাহর নির্বাচনি তহবিলে ১৪ লাখ টাকা দিয়েছেন স্কুলজীবনের বন্ধু ও সহপাঠীরা।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বিকেলে দেবিদ্বার সরকারি রেয়াজউদ্দিন পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত ২০১৪ ব্যাচের এক পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে বন্ধুদের পক্ষ থেকে তার নির্বাচনি তহবিলে ১৪ লাখ টাকার চেক তুলে দেন বন্ধুরা।
হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, দীর্ঘদিন পর স্কুল প্রাঙ্গণে ফিরে স্মৃতিগুলো تازা হয়ে উঠেছে। আমাদের উত্থান শুরু হয়েছিল এই স্কুল থেকে, এবং দেশে-বিদেশে সফল হওয়া সবাই এই বিদ্যালয়েরই শিকড়।
স্কুলজীবন শেষ হলেও সহপাঠীদের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রয়েছে। অনেক বন্ধু বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকলেও এ পুনর্মিলনীর মাধ্যমে সবাই আবার একত্রিত হয়েছেন।
অনুষ্ঠানে দেবিদ্বার সরকারি রেয়াজউদ্দিন পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক মো. আব্দুস সবুর, জামাল মোহাম্মদ কবির, জসিম উদ্দিন, সাবেক শিক্ষার্থী সরকার সাকিব, আহমেদ শুভ, মুহতাদির যারিফসহ ২০১৪ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
