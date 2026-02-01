  2. রাজনীতি

হান্নান মাসউদের পথসভায় হামলা, আহত ৩

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:০৪ এএম, ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
নোয়াখালী-৬ আসনের হাতিয়ায় ১১ দলীয় জোট প্রার্থী ও এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদের পথসভায় হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে তার শাপলা কলির তিন কর্মী আহত হয়েছেন। যাদের মধ্যে দুইজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় তমরুদ্দি ইউনিয়নের তালতলা বাজারে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আবদুল হান্নান মাসউদ।

হান্নান মাসউদ বলেন, তালতলা বাজারে তার শাপলা কলির অফিস ভাঙচুর করা হয়েছে। সেটি দেখতে গেলে সেখানে শত শত মানুষ জড়ো হন। পরে এক পথসভায় বক্তব্য দেওয়ার সময় আমাকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছোড়া হয়। এতে আমার তিন কর্মী আহত হন।

আহতদের মধ্যে তমরুদ্দি ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের আবদুর রহমানের ছেলে মো. দিদার উদ্দিন (৩০) এবং ৫ নম্বর ওয়ার্ডের মো. মোজাম্মেলের ছেলে মো. সম্পদকে (১৫) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

হাতিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল আলম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে গেছেন। অন্ধকারে কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তা তদন্ত করা হচ্ছে এবং তাদের আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

