চট্টগ্রাম-১২ আসনে এলডিপি প্রার্থীকে সমর্থন দিলো জামায়াত

চট্টগ্রাম-১২ আসনে এলডিপি প্রার্থীকে সমর্থন দিলো জামায়াত
চট্টগ্রাম-১২ (পটিয়া) আসনে ১০ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এলডিপির প্রার্থী এম এয়াকুব আলীকে সমর্থন দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। এ লক্ষ্যে আসনটিতে নিজেদের প্রার্থী ডা. ফরিদুল আলমকে প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছে দলটি।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) রাতে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা জামায়াতের কার্যালয়ে আয়োজিত এক জরুরি দায়িত্বশীল সমাবেশে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।
সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির অধ্যাপক মুহাম্মদ নুরুল্লাহ। ডা. ফরিদুল আলমের পক্ষে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা জামায়াতের আমির আনোয়ারুল আলম চৌধুরী।
সমাবেশে আনোয়ারুল আলম চৌধুরী বলেন, জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জোটের বৃহত্তর স্বার্থে চট্টগ্রাম-১২ আসনে এলডিপির প্রার্থীকে সমর্থন জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, এই সিদ্ধান্ত কোনো ব্যক্তি বা দলের স্বার্থে নয় বরং বৃহত্তর রাজনৈতিক লক্ষ্য সামনে রেখে নেওয়া হয়েছে।
সমাবেশে জেলা কর্মপরিষদ সদস্য নুরুল হক, মাওলানা আরিফুর রশীদ, আ. ক. ম. ফরিদুল আলম, পটিয়া উপজেলা জামায়াতের আমির জসিম উদ্দিন, কালারপুল সাংগঠনিক থানা আমির মাস্টার নাছির উদ্দিন, পটিয়া পৌরসভার আমির মাস্টার সেলিম উদ্দিনসহ উপজেলা ও পৌরসভা পর্যায়ের বিভিন্ন নেতা উপস্থিত ছিলেন।
