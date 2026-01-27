ধানের শীষ প্রতীকে জাতীয়তাবাদী আইনজীবীদের নির্বাচনি পদযাত্রা আজ

ধানের শীষ প্রতীকে জাতীয়তাবাদী আইনজীবীদের নির্বাচনি পদযাত্রা আজ
ধানের শীষ প্রতীকে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীদের কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে লয়ার’স স্ট্যান্ড ফর ধানের শীষ শীর্ষক নির্বাচনি পদযাত্রা আজ।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেল ৪টায় সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি থেকে পদযাত্রা শুরু হয়ে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে শেষ হবে।
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের দপ্তর সম্পাদক অ্যাডভোকেট মো. জিয়াউর রহমানের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ভবনে সংগঠনের সহ-সভাপতি ব্যারিস্টার বদরুদ্দোজা বাদলের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল, সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট গাজী কামরুল ইসলাম সজল, যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট মো. শহীদুজ্জামান, অ্যাডভোকেট আব্দুল্লাহ আল মাহবুব, অ্যাডভোকেট কামাল হোসেন, অ্যাডভোকেট গাজী তৌহিদুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান খান, দপ্তর সম্পাদক মোঃ জিয়াউর রহমান, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ব্যারিস্টার মাহফুজুর রহমান খান উপস্থিত ছিলেন।
বিষয়টি জাগো নিউজকে জানিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল। তিনি বলেন, সভায় আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইনজীবীদের ভূমিকা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
সভায় বক্তারা এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আমাদের জাতি পুনর্গঠনে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশে সুশাসন, গণতন্ত্র, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে পেশাজীবী হিসেবে আইনজীবীদের মুখ্য ভূমিকা পালন জরুরি। সবার আগে বাংলাদেশ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গণতন্ত্রমনা প্রতিটি আইনজীবীর প্রতি স্ব স্ব অবস্থান থেকে আসন্ন নির্বাচনে ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হয়।
সভায় আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) পদযাত্রার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান ও স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান ও সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পদযাত্রা শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন।
পরদিন বুধবার (২৮ জানুয়ারি) দেশের সব আইনজীবী সমিতি থেকে একই কর্মসূচি পালন করা হবে। এছাড়া দেশের প্রতিটি নির্বাচনি আসনে ধানের শীষ ও সমমনা প্রতীকের প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণা চালানোর জন্য আহ্বান জানানো হয়।
